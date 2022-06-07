Полиция эвакуировала 16 человек из Лисичанска

7 июня, 17:26
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Эвакуация из Лисичанска (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Эвакуация из Лисичанска (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Во вторник, 7 июня, полицейские вывезли из Лисичанска 16 человек. Также городу удалось доставить гуманитарные грузы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в последние недели город находится под постоянным плотным огнем россиян. Войска России дистанционно уничтожают Лисичанск. По городу бьют из авиации почти каждый день.

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В Лисичанске нет никаких коммуникаций. Из-за обстрелов люди вынуждены постоянно находиться в укрытиях.

3 июня руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика заявил, что российские оккупанты разрушили город на 60%.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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