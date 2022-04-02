Каждые 3−5 минут. За вечер пятницы с территории Беларуси запустили более 30 ракет — СМИ

2 апреля, 01:18
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Снаряд российских оккупантов, который был запущен по территории Украины (Фото:Нацгвардия)

Снаряд российских оккупантов, который был запущен по территории Украины (Фото:Нацгвардия)

Белорусские СМИ сообщили, что за вечер пятницы, 1 апреля, с территории Беларуси по Украине было запущено более 30 ракет.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Начиная с 19:36 до 23:20 запуски ракет проводились каждые 3−5 минут.

СМИ предполагают, что запусками ракет оккупанты пытаются прикрыть отвод части войск из северных частей Украины.

Видео дня
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1509969160641683470

Также на территории Беларуси было зафиксировано появление новой военной техники. На аэродром в Мачулищах прилетел Ил-76 ВКС РФ, а в Минске заметили колонну ЗРК С-300.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1509946147682631682

Беларусь с первых дней полномасштабной войны России против Украины активно используется оккупантами. С территории страны запускаются российские ракеты, вводятся войска. Официально белорусская армия не присоединилась к войне против Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беларусь Ракеты Ракета Война России против Украины

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