Каждые 3−5 минут. За вечер пятницы с территории Беларуси запустили более 30 ракет — СМИ
Снаряд российских оккупантов, который был запущен по территории Украины (Фото:Нацгвардия)
Белорусские СМИ сообщили, что за вечер пятницы, 1 апреля, с территории Беларуси по Украине было запущено более 30 ракет.
Война России против Украины — главные события 1 апреля
Начиная с 19:36 до 23:20 запуски ракет проводились каждые 3−5 минут.
СМИ предполагают, что запусками ракет оккупанты пытаются прикрыть отвод части войск из северных частей Украины.
Также на территории Беларуси было зафиксировано появление новой военной техники. На аэродром в Мачулищах прилетел Ил-76 ВКС РФ, а в Минске заметили колонну ЗРК С-300.
Беларусь с первых дней полномасштабной войны России против Украины активно используется оккупантами. С территории страны запускаются российские ракеты, вводятся войска. Официально белорусская армия не присоединилась к войне против Украины.
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