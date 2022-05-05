С 24 февраля с территории Беларуси выпустили 631 ракету — инфографика
Последствия ракетного удара оккупантов (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
Мониторинговая группа Белорусский гаюн сообщила, что с начала полномасштабного вторжения российских войск по территории Украины было выпущено 631 ракету из Беларуси.
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Наиболее активно обстрел с территории Беларуси проводился 1 апреля. Тогда было запущено 56 боеголовок. Последний раз с территории Беларуси Украину обстреливали 3 мая.
«Вроде как ВС РФ прощупывали реакцию других стран на бомбардировки Украины с территории Беларуси. Впоследствии запуски производились с наступлением темноты или в условиях сильной облачности. Очевидно, что это происходило для утаивания траектории полета и видов ракет», — сообщили в мониторинговой группе.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.
Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы
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