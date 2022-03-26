Оккупанты хотят ввести в оборот рубли на временно захваченных территориях — Генштаб

26 марта, 01:35
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Украинские защитники на захваченной российской технике (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украинские защитники на захваченной российской технике (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 00:00 субботы, 26 марта, по итогам 30 дней с начала полномасштабного вторжения России.

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Главное из сводки Генштаба:

  • в течение суток оккупанты пытались восполнить потери, перегруппироваться, усилить свои подразделения и наносить артиллерийские и авиаудары по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры;
  • к границе с Украиной перемещают дополнительные вражеские артиллерийские подразделения (данные уточняются);
  • кроме наземной и воздушной кампаний, враг пытается вести подготовку к тому, чтобы ввести в оборот рубли на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В Харьковской области враг ограничивает передвижение мирных жителей, устанавливая блокпосты. Также российские оккупанты пытаются подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Мелитополя, около 90% населения которых настроены против россиян, привлекая росгвардию;
  • вероятность привлечения отдельных подразделений белорусской армии к полномасштабной агрессии России против Украины по-прежнему есть;
  • на Северском направлении россияне сосредоточились на удержании занятых рубежей и продолжают укреплять позиции;
  • на Слобожанском направлении, в районе Сум, российские оккупанты сосредоточились на том, чтобы закрепиться и удержать занятые рубежи. В районе Харькова враг пытается блокировать украинские подразделения, наносит удары по инфраструктуре и оборонным объектам города. Противник пытается нарастить усилия в направлении Изюма, перемещая туда дополнительные подразделения и технику;
  • на Донецком направлении противник перегруппировывается, чтобы восстановить наступление и попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей;
  • на Южнобугском направлении оккупанты пытаются восстановить боеспособность и пополнить запасы, чтобы подготовиться к новому наступлению.
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280708710908881

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину превысили 16 тысяч человек.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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