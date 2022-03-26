Оккупанты хотят ввести в оборот рубли на временно захваченных территориях — Генштаб 26 марта, 01:35 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники на захваченной российской технике (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 00:00 субботы, 26 марта, по итогам 30 дней с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — последние новости

Главное из сводки Генштаба:



в течение суток оккупанты пытались восполнить потери, перегруппироваться, усилить свои подразделения и наносить артиллерийские и авиаудары по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры;

к границе с Украиной перемещают дополнительные вражеские артиллерийские подразделения ( данные уточняются);

данные уточняются); кроме наземной и воздушной кампаний, враг пытается вести подготовку к тому, чтобы ввести в оборот рубли на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В Харьковской области враг ограничивает передвижение мирных жителей, устанавливая блокпосты. Также российские оккупанты пытаются подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Мелитополя, около 90% населения которых настроены против россиян, привлекая росгвардию;

вероятность привлечения отдельных подразделений белорусской армии к полномасштабной агрессии России против Украины по-прежнему есть;

на Северском направлении россияне сосредоточились на удержании занятых рубежей и продолжают укреплять позиции;

на Слобожанском направлении, в районе Сум, российские оккупанты сосредоточились на том, чтобы закрепиться и удержать занятые рубежи. В районе Харькова враг пытается блокировать украинские подразделения, наносит удары по инфраструктуре и оборонным объектам города. Противник пытается нарастить усилия в направлении Изюма, перемещая туда дополнительные подразделения и технику;

на Донецком направлении противник перегруппировывается, чтобы восстановить наступление и попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей;

на Южнобугском направлении оккупанты пытаются восстановить боеспособность и пополнить запасы, чтобы подготовиться к новому наступлению.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину превысили 16 тысяч человек.