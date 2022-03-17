Оккупанты блокируют колонны с автобусами и продовольствием. Верещук рассказала об эвакуации из Мариуполя и о количестве спасенных 17 марта, 05:45 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Мінреінтеграції/Telegram)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге рассказала о ходе работы гуманитарных коридоров.



Вчера, 16 марта, особое внимание было уделено организации безопасности людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя. "Учитывая большой поток людей на собственных авто, мы целый день вели переговоры, чтобы обеспечить режим тишины", - рассказала Верещук.

Колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации оккупанты так и не пропустили в Мариуполь. Тем не менее, 15 автобусов, которые 14 марта смогли выехать из блокадного города и находились в Бердянске, доехали в Запорожье, где людям оказывают необходимую помощь.

«Завтра [17 марта] пройдут переговоры о режиме тишины вдоль маршрута. Мы будем забирать людей оттуда. Также планируем организовать коридоры для поставок грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей», - добавила Верещук.

Всего в Запорожье прибыло 6426 мариупольцев, из них 2039 детей. В направлении Запорожья и сейчас двигается колонна авто. Продовольствие и медикаменты остались в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает выезжать из блокадного города.

"Также я хочу, чтобы услышали все представители местного самоуправления, территория городов которых временно оккупирована: мы будем биться за каждого украинца и за каждого из вас! Именно этим мы отличаемся от оккупантов, презирающих жизнь собственных граждан, посылая их на верную смерть", – резюмировала Ирина Верещук.

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