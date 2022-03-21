Верещук об ультиматуме оккупантов в отношении Мариуполя: ни о какой сдаче города не может идти и речи 21 марта, 01:30 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Мінреінтеграції/Telegram)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук дала ответ на ультиматум России о сдаче Мариуполя.



Недавно российское Минобороны поставило ультиматум украинским властям по сдаче Мариуполя к 5 утра 21 марта.

Российское министерство обороны требует от мэра Мариуполя Вадима Бойченко сдать город, после чего россияне якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных как в российском, так и в украинском направлениях.

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«Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не вышло. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей», — рассказала Верещук в комментариях УП.

Украина требует от россиян открыть коридор для мирного населения, чтобы они могли выехать из Мариуполя в Запорожье.

«Ни о каких сдачах или сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: «Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц на письмо — откройте просто коридор», — говорит министр.

Верещук также отметила, что россияне начали похищать людей, вывозя их в РФ: «У нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильно увезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм».

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