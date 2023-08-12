Кинжалы, Искандеры и С-400. Воздушные Силы ВСУ сообщили о количестве сбитых российских баллистических ракет 12 августа, 19:25 Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали атаки российских оккупантов с использованием крылатых и баллистических ракет (Фото:armyinform.com.ua)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО смогла сбить 13 аэробаллистических ракет Кинжал, а также 20 баллистических ракет из комплексов Искандер и С-400.

Об этом он сообщил в комментарии для Украинского Радио.

«Относительно вчерашней (11 августа — ред.) атаки со стороны россиян, это были аэробаллистические ракеты Х-47 „Кинжал“, одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть», — заявил Игнат.

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По его словам, ПВО Украины сбила уже не одну ракету Кинжал. 16 мая было сбито 6 вражеских ракет, 16 июня — также шесть, и в пятницу, 11 августа, — одну. Игнат добавил, что Воздушные силы уничтожили 20 баллистических ракет российских оккупантов, которые запускались с комплексов Искандер и С-400.

Представитель командования ВС ВСУ подчеркивает, что осуществленная атака войсками страны-агрессора РФ в пятницу, 11 августа, свидетельствует о том, что российские оккупанты владеют информацией об объектах инфраструктуры и военных объектах, и использует ее для осуществления обстрелов.

«Украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население», — резюмировал Игнат.

В пятницу, 11 августа, российские террористы атаковали Украину четырьмя аэробаллистическими ракетами Кинжал. Одна из ракет была сбита над Киевской областью, остальные три попали недалеко от аэропорта в Ивано-Франковской области.

В результате ракетного удара погиб ребенок, есть пострадавшие.

Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты пытались попасть по аэродромам, а также по молодым украинским пилотам, которые вскоре должны поехать на обучение в Европу для освоения истребителей F-16.