«Главное — сохранять спокойствие». Игнат прокомментировал вероятность ракетного удара на День Независимости 17 августа, 17:14 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятность массированного ракетного удара на День Независимости Украины (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятность ракетного обстрела Украины на День Независимости и добавил, что «не хотел бы делать прогнозы».

Об этом он заявил в четверг, 17 августа, в эфире национального телемарафона.

«Я не хотел бы делать прогнозы. У нас ежедневно идет горячая война. И мы понимаем, что враг может сделать это (ракетный удар — ред) в любой день и в любое время», — заявил Игнат.

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По его словам, главной задачей украинцев является «сохранять спокойствие».

«Это наш праздник, это наша независимость, она добывается ежедневно, ежечасно и даже именно сейчас. У нас сейчас каждый день — день нашей независимости, поэтому украинцам нужно сохранять спокойствие, беречь себя и своих родных», — резюмировал Игнат.

14 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия может прибегнуть к ракетному террору ко Дню Независимости Украины. По его словам, это может произойти «днем раньше или днем позже, или продолжаться несколько дней и в несколько волн».