Россия обстреляла химзавод в Донецкой области

5 апреля, 04:32
Цей матеріал також доступний українською
Также обстреляны жилые дома (Фото:Штаб ООС)

Также обстреляны жилые дома (Фото:Штаб ООС)

Российские оккупанты обстреляли фенольный завод в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, зафиксировано семь попаданий в данное предприятие.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/344444384377545

Из-за этого было повреждено: три ректификационные колонны, три сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

Видео дня

«Опасности для окружающей среды нет», — отмечается в сообщении.

После обстрелов оккупантами было ликвидировано 11 пожаров в Покровске, Новогородивка, Константиновке, Славянске, Северодонецке.

Четверо гражданских получили ранения в результате ведения боевых действий в Новосилке и Георгиевке. В населенных пунктах Нью-Йорк и Торецк повреждено 5 жилых домов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Россия может применить химическое оружие во время войны с Украиной.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Химический завод Штаб ООС Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X