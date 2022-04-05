Россия обстреляла химзавод в Донецкой области 5 апреля, 04:32 Цей матеріал також доступний українською Также обстреляны жилые дома (Фото:Штаб ООС)

Российские оккупанты обстреляли фенольный завод в Донецкой области.



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Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, зафиксировано семь попаданий в данное предприятие.

Из-за этого было повреждено: три ректификационные колонны, три сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

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«Опасности для окружающей среды нет», — отмечается в сообщении.

После обстрелов оккупантами было ликвидировано 11 пожаров в Покровске, Новогородивка, Константиновке, Славянске, Северодонецке.

Четверо гражданских получили ранения в результате ведения боевых действий в Новосилке и Георгиевке. В населенных пунктах Нью-Йорк и Торецк повреждено 5 жилых домов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Россия может применить химическое оружие во время войны с Украиной.

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