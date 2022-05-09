Оккупированный Херсон покинули 45% жителей — глава ОВА

9 мая, 21:24
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Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

По предварительным данным, из оккупированного Херсона уехали 45% жителей, а из области — каждый пятый житель.

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Об этом заявил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, сообщает Укринформ.

По его словам, оккупанты создали в регионе невыносимые условия: они мародерят, убивают и насилуют людей. Поэтому жители вынуждены покидать область.

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Лагута говорит, что поскольку россияне не позволяли делать официальных гуманитарных коридоров, люди самостоятельно организовывались в колонны, чтобы выехать на подконтрольную Киеву территорию. Сначала это делали через Александровку и Снигиревку, но когда этот путь закрыли, они начали ехать через Давидов Брод в Кривой Рог. Впрочем, уже больше недели и эта дорога закрыта.

По словам чиновника, большинство жителей Херсона эвакуировались в направлении Николаевской и Днепропетровской областей. Иногда они шли пешком, ехали на велосипедах и плыли через реку, чтобы покинуть временно оккупированную территорию.

Перед полномасштабным вторжением численность населения Херсона составляла около 280 тысяч человек, а в Херсонской области жили чуть больше миллиона жителей.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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