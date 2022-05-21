Решением правительства Гостомель станет городом 21 мая, 06:25 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Гостомеле после атаки российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В пятницу, 20 мая, Кабинет Министров одобрил проект постановления Верховной Рады по присвоению Гостомелю статуса города.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект постановления Верховной Рады Об отнесении поселка городского типа Гостомель Бучанского района Киевской области к категории городов», — сообщил Мельничук.

Видео дня

После полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля Гостомель стал целью российской армии с первых дней. Город обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадится десант.

В результате боевых действий город был сильно разрушен, оккупанты также уничтожили в аэропорту украинский самолет Мрія.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус героев городам, наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что такими городами стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.



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