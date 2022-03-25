Зеленский присвоил звания городов-героев Буче, Ирпеню, Ахтырке и Николаеву

25 марта, 01:20
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Последствия обстрела оккупантов в Буче Киевской области (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Последствия обстрела оккупантов в Буче Киевской области (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 164/2022 о присвоении статуса города-героя Буче, Ирпеню, Ахтырке и Николаеву.

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Указ опубликован на сайте президента.

«В целях празднования подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, постановляю: присвоить почетное звание „Город-герой Украины“ таким городам: Буча (Киевская область); Ирпень (Киевская область); Николаев (Николаевская область); Ахтырка (Сумская область)», — говорится в указе.

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6 марта Владимир Зеленский предоставил статус героев городам, наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения.

Украинский лидер заявил, что такими городами стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Буча Владимир Зеленский Ирпень Ахтырка

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