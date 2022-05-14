«Мы найдем решение». Главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 14 мая встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД обсудят позицию Анкары по вступлению Хельсинки в НАТО.
Война России против Украины — главные события 14 мая
Об этом сообщает CNN.
Пекка Хаависто заявил, что в пятницу созванивался с Чавушоглу относительно позиции Турции о вступлении Финляндии в НАТО. Дипломат отметил, что беседа была направлена на «снятие напряженности».
Глава МИД Финляндии добавил, что сегодня вечером планирует продолжить переговоры со своим турецким коллегой. «Я уверен, что мы найдем решение», — добавил Хаависто.
После заявления Эрдогана о членстве Швеции и Финляндии в НАТО эти страны были удивлены, однако там убеждены, что этот вопрос можно решить.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное вступление страны в Альянс. Ожидается, что парламент Финляндии утвердит формальную заявку страны на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая.
В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. 13 мая парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 16 мая, по данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.
14 мая Ниинистё сообщил о планах Финляндии вступить в НАТО российскому диктатору Владимиру Путину. Последний заявил, что отказ страны от нейтралитета «ошибочен».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро». Турция официально поддерживает расширение НАТО с момента своего вступления 70 лет назад. Любое решение о расширении должно приниматься единогласно членами Альянса.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.