«Мы найдем решение». Главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО

14 мая, 22:56
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НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 14 мая встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД обсудят позицию Анкары по вступлению Хельсинки в НАТО.

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Об этом сообщает CNN.

Пекка Хаависто заявил, что в пятницу созванивался с Чавушоглу относительно позиции Турции о вступлении Финляндии в НАТО. Дипломат отметил, что беседа была направлена на «снятие напряженности».

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Глава МИД Финляндии добавил, что сегодня вечером планирует продолжить переговоры со своим турецким коллегой. «Я уверен, что мы найдем решение», — добавил Хаависто.

После заявления Эрдогана о членстве Швеции и Финляндии в НАТО эти страны были удивлены, однако там убеждены, что этот вопрос можно решить.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное вступление страны в Альянс. Ожидается, что парламент Финляндии утвердит формальную заявку страны на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая.

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В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. 13 мая парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 16 мая, по данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.

14 мая Ниинистё сообщил о планах Финляндии вступить в НАТО российскому диктатору Владимиру Путину. Последний заявил, что отказ страны от нейтралитета «ошибочен».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро». Турция официально поддерживает расширение НАТО с момента своего вступления 70 лет назад. Любое решение о расширении должно приниматься единогласно членами Альянса.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Турция Финляндия Анкара

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