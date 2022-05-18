84-й день войны — главное. За сутки ВСУ отбили 12 атак врага на востоке, утром РФ нанесла ракетный удар по Днепру 18 мая, 08:09 Цей матеріал також доступний українською Разминирование Бородянки, Киевская область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Среда, 18 мая, — 84-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Внимание Украины приковано к эвакуации защитников Мариуполя, которая началась 16-17 мая: несколько сотен украинских военных вывезли с Азовстали на оккупированные территории Донецкой области, надеясь позже обменять. Вечером 17 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что эвакуация продолжается, ею руководят украинские военные и разведчики. «Привлечены самые влиятельные международные посредники», — добавил президент.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

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07:50 Сегодня утром РФ нанесла ракетный удар по Днепру

Оккупанты утром в среду обстреляли Днепр, одна ракета сбита ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину; вторая уничтожила объект транспортной инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен», — написал председатель ОВА в телеграмме в среду.

07:20 На Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отразили двенадцать атак врага

Уничтожены три танка, три артиллерийских системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

Оккупанты наступают в районе Изюма, где развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.



06:18 В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга

Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.

05:45 Оккупанты ввели процедуру «фильтрации» в каждом оккупированном городе – Денисова



По ее словам, для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. А также граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.

04:53 Военные РФ разгоняют среди мелитопольцев фейки с помощью завезенных «шептунов»

Российские военные завезли во временно оккупированный Мелитополь «шептунов», разгоняющих выгодные для оккупантов фейки. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

04:46 Впервые за границей. В Варшаве открылся офис Дія.Бізнес

Министерство цифровой трансформации Украины открыло в Варшаве центр Дія.Бізнес. Это связано с тем, что большое количество украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России.

03:43 ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки



17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

03:13 ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук

Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.

3:03 США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна - CNN



США и европейские союзники разрабатывают маршруты по экспорту украинской пшеницы и кукурузы. Эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН.

03:03 В Запорожской области оккупанты взяли в заложники 280 украинцев - ОВА

В Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев. Сейчас 163 из них освобождены, а 117 до сих пор находятся в плену оккупантов.

02:29 Приведет к дефолту. США могут лишить возможности РФ платить по государственным облигациям - Bloomberg

США планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям. Это приведет к неизбежному дефолту в РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

02:00 Украина сама должна определять, как завершить развязанную Россией войну - Госдеп

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала РФ. США делают все, чтобы украинские успешно реализовали свои цели.

01:58 Освобожденных территорий больше, чем оккупированных. Арестович обнародовал карту военных действий в Украине

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что по состоянию на 17 мая в войне России против Украины, украинские защитники освободили в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире Фейгин Live 17 мая. Арестович заявил, что самое большое скопление войск РФ сосредоточено в оккупированных территориях на востоке Украины, а также в местах, где они пытаются атаковать.

00:10 Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается - обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею руководят украинские военные и разведчики.

Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.



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