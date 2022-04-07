43-й день войны — онлайн. В Сумской области сбили российскую ракету, в НАТО спорят о дальнейших отношениях с РФ 7 апреля, 07:30 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный жилой дом в Бородянке, Киевская область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Четверг, 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Сегодня РФ могут исключить из Совета ООН по правам человека.

Как напомнил 6 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, официальный Киев вместе с партнерами внес на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о приостановлении прав членства России в Совете ООН по правам человека.

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За такое решение должно проголосовать не менее двух третей стран-членов Генассамблеи ООН, наложить вето на него нельзя. Главным поводом для рассмотрения такой резолюции являются зверства против гражданского населения и военные преступления, совершаемые РФ на украинской земле.



НВ следит за главными событиями нового дня войны.

07:09 Выведенные из Украины российские военные живут в палатках и отказываются возвращаться — Генштаб

Часть выведенных из Украины российских подразделений размещается в палаточных городках возле ряда приграничных областей, сообщает Генштаб ВСУ.

Эти военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

05:38 В Сумской области ВСУ сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы — глава ОВА

Украинские военные в среду, 6 апреля, сбили в Сумской области ракету, летевшую в направлении Полтавы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он рассказал, что остатки ракеты упали на территорию поселка Липовая Долина, поэтому местные жители могли слышать взрывы.

04:39 Глава МИД Британии обратилась к НАТО: эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход к безопасности в Европе

По словам Лиз Трасс, основополагающий акт НАТО — Россия с 1997 года мертв. Документ предусматривает, что Альянс и РФ «не считают друг друга противниками».



04:04 Полный разрыв или продолжение диалога. Страны НАТО имеют разные взгляды на дальнейшие действия в отношении России — NYT

Страны НАТО имеют разные взгляды на то, как действовать во время следующей фазы войны РФ против Украины и «неопределенным» периодом после него, учитывая, что полномасштабное российское вторжение может длиться долго. Об этом сообщает NYT со ссылкой на двух западных чиновников.

03:17 В Энергодаре военные РФ начали создавать фейковые органы власти. Законных чиновников «уволили»



В Энергодаре российские оккупанты начали создавать псевдоорганы власти и уже избрали «администрацию города». Об этом сообщает Энергоатом.

Там рассказали что 34 члена «общественного совета самоорганизации» собрались и избрали «главой администрации» Энергодара Андрея Шевчика — депутата горсовета от партии ОПЗЖ и «главного коллаборанта».

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