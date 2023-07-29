Силы обороны продвигаются на юге, на востоке отражают атаки оккупантов — Генштаб 29 июля, 21:12 Генеральный штаб ВСУ сообщил о текущем ходе боевых действий по состоянию на 18:00 субботы, 29 июля (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 29 июля, на 521-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

В течение суток враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома;

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения;

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия;

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск;

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск;

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск;

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах;

Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня;

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 390 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.

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