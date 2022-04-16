Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения в Украину

16 апреля, 11:31
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Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

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В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24.02 по 16.04.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 20 100 человек,
  • танков — 762 ед,
  • боевых бронированных машин — 1982 ед,
  • артиллерийских систем — 371 ед,
  • РСЗО — 125 ед,
  • средства ПВО — 66 ед,
  • самолетов — 163 ед,
  • вертолетов — 145 ед,
  • автомобильной техники — 1458 ед,
  • корабли/катера — 8 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 138.
  • Специальная техника — 26.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.

Видео дня

Также в Минобороне Украины сообщили, что 15 апреля было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет, один вертолет, три БПЛА (ОТР) и две крылатые ракеты.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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