Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения в Украину 16 апреля, 11:31 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24.02 по 16.04.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 20 100 человек,

танков — 762 ед,

боевых бронированных машин — 1982 ед,

артиллерийских систем — 371 ед,

РСЗО — 125 ед,

средства ПВО — 66 ед,

самолетов — 163 ед,

вертолетов — 145 ед,

автомобильной техники — 1458 ед,

корабли/катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 138.

Специальная техника — 26.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.

Видео дня

Также в Минобороне Украины сообщили, что 15 апреля было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет, один вертолет, три БПЛА (ОТР) и две крылатые ракеты.

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