Генштаб ВСУ назвал потери российских войск с начала вторжения в Украину
Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)
В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск с 24.02 по 16.04.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 20 100 человек,
- танков — 762 ед,
- боевых бронированных машин — 1982 ед,
- артиллерийских систем — 371 ед,
- РСЗО — 125 ед,
- средства ПВО — 66 ед,
- самолетов — 163 ед,
- вертолетов — 145 ед,
- автомобильной техники — 1458 ед,
- корабли/катера — 8 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 138.
- Специальная техника — 26.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются», — отметили в Генштабе ВСУ.
Также в Минобороне Украины сообщили, что 15 апреля было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет, один вертолет, три БПЛА (ОТР) и две крылатые ракеты.
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