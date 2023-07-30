Силы обороны продвигаются на юге, на Купянском и Марьинском направлениях держат оборону — Генштаб 30 июля, 20:27 Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о текущем ходе боевых действий в Украине по состоянию на 18:00 в воскресенье, 30 июля (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 30 июля, на 522-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

В течение суток враг нанес четыре ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил четыре ударных дрона типа Shahed-136, все — уничтожены. Также РФ осуществила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня;

В течение суток состоялось около 20 боевых столкновений;

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки;

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск;

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск;

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах;

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины, значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов. В частности, в городе Сватово Луганской области, территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах;

В то же время в городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам. В результате чего местные жители пожилого возраста жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение;

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава оккупантов.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 246 тысяч военнослужащих.

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