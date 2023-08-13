Оккупанты безуспешно пытались отбить позиции Сил обороны у Старомайорского и Работино — Генштаб

13 августа, 19:40
Поделиться:
Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского и Работино, однако не имели успехов (Фото:facebook.com/okPivden)

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского и Работино, однако не имели успехов (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ сообщил о текущем ходе боевых действий на 18:00 воскресенья, 13 августа, на 536-й день полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Главное из сводки, опубликованной на Facebook:

  • На Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск;
  • На Шахтерском и Запорожском направлениях враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение у Старомайорского и Роботино;
  • На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции;
  • Авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 — по зенитно-ракетным комплексам;
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один ЗРК, одну станцию РЭБ и одно средство ПВО противника.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.

Видео дня

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X