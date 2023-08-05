Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на востоке держат оборону — Генштаб

5 августа, 19:18
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Генштаб ВСУ сообщил о текущем ходе событий на фронте по состоянию на субботу, 5 августа, на 528-й день полномасштабной агрессии РФ против Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Генштаб ВСУ сообщил о текущем ходе событий на фронте по состоянию на субботу, 5 августа, на 528-й день полномасштабной агрессии РФ против Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 5 августа, на 528-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • В течение суток враг нанес один ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам;
  • В течение суток состоялось 30 боевых столкновений;
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону;
  • На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия;
  • На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника;
  • На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск;
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск;
  • На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского;
  • На Запорожском направлении враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск;
  • Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы;
  • Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал Генштаб, Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 249 тысяч военнослужащих.

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Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ

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