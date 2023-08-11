Война — не первый геноцид в Украине — интервью с исследователем из США о преступлениях РФ и извращенной интерпретации истории Путиным 11 августа, 15:23 NV Премиум Киевляне в укрытии во время российской ракетной атаки на столицу Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Институт новых линий и Центр прав человека Рауля Валленберга опубликовали доклад Эскалация Российской Федерацией геноцида в Украине: правовой анализ.

На почти 60 страницах обновлен правовой анализ доказательств нарушений Россией Конвенции ООН о геноциде в Украине.

Кристофер Этвуд является одним из авторов этого независимого отчета, советником проекта. В интервью Radio NV он рассказал о тесной связи между Голодомором и российско-украинской войной, а также о действиях РФ, которые сейчас можно считать геноцидом.

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— Кристофер, расскажи об этом отчете, подготовленном тобой и коллегами-аналитиками об осуществлении РФ геноцида в Украине.

— Этот отчет, который мы опубликовали в июле, на самом деле второй. Он является обновлением к еще одному отчету, опубликованному в мае 2022 года. В нем говорилось о том, что существовал серьезный риск геноцида, и что Россия виновна в подстрекательстве к геноциду.

Имеется в виду, что российская пропаганда создавала условия, при которых российские солдаты неизбежно будут совершать акты геноцида, можно было предвидеть, что они это будут делать.

А в этом году мы пришли к выводу, что Россия виновна в заказе геноцида, то есть умышленно создаются условия для совершения геноцида в Украине.

В прошлом году отчет писался международным юристом по вопросам прав человека, а нынешний отчет писался профессором по разрешению конфликтов. Когда я говорю писался, я имею в виду, что есть основной автор, чье имя появляется в самом верху списка авторов… Я являюсь одним из авторов, советников и соавторов.

В этом году мы привлекли к работе действительно очень хорошего университетского профессора по разрешению конфликтов здесь, в Соединенных Штатах, которая, кстати, ранее занималась исследованием Голодомора и тем, как украинское сопротивление и российские действия во время Голодомора могут помочь нам понять нынешнюю геноцидную войну. Поэтому она привнесла много дополнительного исторического контекста, чтобы мы также приняли во внимание эти моменты.

Структура отчета по сути включает наше повторное обращение к вопросу подстрекательства к геноциду, геноцидные нарративы российской пропаганды. Мы приходим к выводу, что да, Россия до сих пор занимается подстрекательством к геноциду. Ситуация даже хуже, чем в прошлом году.

Затем мы смотрим на различные преступления, перечисленные в Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Мы говорим о пяти различных действиях: убийство членов группы; нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам такой группы; умышленное создание членам группы жизненных условий, которые рассчитаны на уничтожение группы; предотвращение рождения детей в среде группы; насильственная передача детей этой группы другой группе.

То есть мы утверждаем, что Россия совершает геноцид в таких масштабах, что фактически это охватывает все преступления, перечисленные в Конвенции о предотвращении геноцида. И это в основном то, о чем этот обновленный отчет.

Также могу поделиться определенным инсайдом: мы подготовили и составили этот обновленный отчет, поскольку люди все время интересовались, будем ли мы его вообще делать. И наша позиция заключалась в том, что наш первый отчет описывает, что делает Россия и проблемы, которые мы видим, а другой охватывает доказательства того, что произошло в течение года и приводит правовые аргументы, что этот геноцид… Как я уже говорил, мы добавили еще и исторический контекст, чтобы читатели могли лучше понять, как мы смогли прийти к такому выводу так быстро. Потому что если учесть еще и исторический контекст того, что Россия делала Украине и украинцам на протяжении веков, позволяет легче понять сегодняшние действия России.

— Та часть, в которой говорится о совершенном советской властью искусственном голодоморе в Украине, это исследование поможет признанию многими странами Голодомора как геноцида украинского народа?

— Да, думаю. Одним из весьма интересных аспектов нынешней войны… Я познакомился с главной авторкой этого отчета Кристиной Хук, которая на Западе считается эксперткой по вопросам Голодомора. Я также работаю с организацией, которая называется Разом, занимается предоставлением гуманитарной помощи Украине. Я вел наш проект в Twitter space, и я хотел организовать Twitter space таким образом, чтобы говорить о Голодоморе.

И одна из тем, которую мы начали обсуждать, это то, что существует связь между нынешней войной и Голодомором, как с точки зрения идеологии в России, а также [и с той точки зрения], как люди воспринимают каждое из этих зверств. Мы говорили о том, что даже многие украинцы в Украине пересматривают собственное понимание Голодомора, потому что они являются свидетелями того, что Россия делает сегодня. И те, кто принимал тезисы российской пропаганды о Голодоморе перед 24 февраля 2022 года, делают переоценку собственных мыслей по этому поводу.

Я думаю, что это помогает нам понять оба зверства. То есть Голодомор помогает нам понять, что сейчас происходит, и какие цели России в Украине.

С другой стороны, то, что творится сегодня, может помочь понять, что происходило во время Голодомора, и провести множество параллелей. Например, то, как [российская пропагандистка] Маргарита Симоньян говорит о необходимости заморить людей голодом, а пропаганда говорит, что нужно уничтожить всё на украинской территории.

Мы знаем, о списках украинцев, которые составляет Россия. И перед полномасштабным вторжением мы знали, что Россия составляла списки украинцев для репрессий и казней. За последний год мы также узнали, что Россия составляет списки после того, как оккупирует территории. То есть они начинают оккупировать какую-то территорию, а потом начинают определять тех украинцев, которые должны стать их целью. И это напоминает нам о Расстрелянном возрождении; напоминает нам о зверствах, которые творились параллельно с Голодомором.

То есть мишенью Голодомора был украинский народ, в частности в сельской местности, но они также начали преследовать интеллектуальную элиту Украины. Они начали преследовать писателей, поэтов, журналистов. Поэтому все эти параллели помогают нам понять оба явления, с обеих сторон. Этот отчет позволяет лучше понять Голодомор, а исследование Голодомора, в свою очередь, помогает лучше понять суть этого отчета.

Я думаю, это частично объясняет, почему нам повезло с профессоркой Хук в качестве нашего основного автора, которая является эксперткой по современному разрешению конфликтов, а также подробно и широко занималась исследованием Холокоста и его влиянием на формирование украинского государства.

— Группа исследователей, которая работала над этим отчетом из фонда Рауля Валленберга и партнеров делают вывод, что Голодомор в Украине и преступления, которые совершает Россия сейчас в Украине, являются явлениями одного порядка? Можно сделать такой вывод?

— Думаю, возможно. Нужно начать с того, что профессорка Хук является главной эксперткой и ученой по вопросам геноцида, которая понимает исторический контекст. Я в похожей позиции, потому что также подробно и широко исследовал Украину, ее историю, насилие, которое совершала Россия на протяжении всей истории. Мы с Кристиной имели многочисленные разговоры о том, что по сути это является продолжением.

Я бы описал это термином «циклическое насилие», потому что оно происходит волнами. Оно началось не с Голодомора. Голодомор был одной из волн насилия.

Можно вспомнить российскую имперскую эру, например Эмский указ, различные репрессивные действия против украинцев, которые проявлялись отдельно и по-разному.

Я, честно говоря, думаю, что все это идет от истории попытки определить, что представляет собой российская нация или российский народ. Потому что современное понимание российской идентичности… Или лучше будет сказать, современное имперское понимание российской идентичности? То есть мы должны отличать понимание россиян как тех, кто проживает в России, от россиян, имеющих это историческое наследие Российской империи. И когда россияне понимают собственную идентичность сквозь призму империи и российской имперской идентичности, им непременно нужно, чтобы Украина была российской, иначе такая идентичность не будет иметь никакого смысла.

Поэтому, по моему мнению, все это укладывается в репрессии, которые россияне совершали против украинцев на протяжении истории.

Если вы посмотрите на комментарии [российского диктатора] Владимира Путина, очевидно, им движет весьма извращенная и заведомо ложная интерпретация истории. Впрочем, он не единственный российский лидер с такой интерпретацией, и он не является единственным человеком в России с таким восприятием. Поэтому, думаю, что это невозможно отделить друг от друга — как с точки зрения циклов насилия, так и продолжения этого единого насильственного процесса против Украины.

Думаю, могу говорить также за профессорку Хук, когда скажу, что мы оба пришли к выводу, что оно так и есть на самом деле.

Что касается других авторов отчета — профессоров Джона Пеккера, Эрин Розенберг, Йона Даймонд и всех международных юристов с опытом и пониманием вопросов, связанных с совершением зверств, правами человека; и всех тех, кто был причастен к созданию отчета и предоставлял правовые советы. Я им всем приводил именно этот аргумент в последний год. Я не знаю и не могу говорить о том, как они все это воспринимают, потому что не думаю, что они так глубоко погружались в исследование, как мы с профессоркой Хук. Но госпожа Хук и я, пожалуй, думаем одинаково по этому поводу.

— Какие эпизоды нынешней российско-украинской войны попадают под определение «геноцид украинского народа»? Какие преступления России попадают под определение «геноцид»?

— По моему мнению, под определение геноцида подпадает все названное. Я считаю, что обстрелы гражданских районов — это геноцид. Впрочем, мы также должны помнить, что это то, как Россия ведет войну. Поэтому то, как Россия говорит об Украине и украинцах, мотивация России атаковать именно украинские гражданские районы как раз отличает ее действия от действий в других регионах.

Мы видим, как действовала Россия в сирийском конфликте, во время войны в Чечне. И это отличается на фоне тех эпизодов тем, как именно они говорят об украинцах и необходимости уничтожения конкретной части украинской национальной группы.

Список совершенных зверств слишком длинный, а наш отчет имеет около 50 страниц, поэтому мы старались делать его очень-очень коротким. Проблема с написанием отчета заключалась в том, что у нас был слишком большой объем информации, поэтому нам пришлось «вырезать» насколько возможно, и в то же время сохранять солидность этого документа.

Укажу на то, что является наиболее убедительным для тех, кто не совсем понимает украинский контекст. Насильственный вывоз детей, по моему мнению, является самым мощным аргументом, который дает людям понять, какие цели Россия преследует в Украине.

Новые исторические нарративы в учебниках, посвященные нынешней войне. Мы должны помнить, что это касается также оккупированных Россией регионов. В своем отчете мы тоже касаемся этого вопроса. Россия проводит так называемую кампанию по написанию писем, когда школьники пишут письма российским солдатам. Это также касается оккупированных территорий. И оккупационные власти в Донецке или Луганске с гордостью говорят о том, как ученики пишут эти письма. Но когда читаешь контекст этих писем, что они о них говорят, то оказывается, что в них написано о том, как российские солдаты спасают российский народ от украинского фашизма и нацизма.

Когда происходит вывоз детей с украинской на российскую территорию или когда это украинские дети, которых вывозят на украинскую территорию под российской оккупацией, а потом начинается пропагандистская кампания, нацеленная конкретно на детей с тем, чтобы убедить их, что они не являются украинцами, что их родители не являются украинцами, что их родители их бросили, что украинское государство их бросило. Когда вы это делаете, вы пытаетесь стереть их национальную идентичность, пытаетесь вырастить новое поколение детей — новое поколение людей, которые не осознают себя украинцами.

И это не их вина, потому что это не их решение. Их заставили. То есть заставляют родителей на оккупированных территориях посылать своих детей в лагеря в России или в оккупированном Крыму, где переучивают украинских детей и выявляют тех, кто идентифицирует себя с национальными символами Украины.

Мы включили в отчет пример украинской девочки в одном из таких лагерей. Она имела свитер то ли с надписью «Слава Украине», то ли с тризубом. Два полицейских схватили ее и буквально начали вырезать символы ножницами, говоря, что это украинский национализм, нацизм, что это что-то ужасное, чего они не могут позволить.

Когда сталкиваешься с такой политикой, крайне трудно не считать это геноцидом. Если начать убеждать людей на примере насильственной депортации детей как продолжающегося геноцида, дальше можно проговаривать с ними другие его аспекты. Если они пытаются уничтожить национальную идентичность украинских детей, тогда что они делают, когда обстреливают гражданские районы по всей стране? Все связано, но по моему мнению, это наиболее эффективный аргумент.

Когда американские политики говорят о геноциде в Украине, они почти всегда вспоминают насильственный вывоз украинских детей.

— Можно будет доказать, что Россия совершает сейчас геноцид против украинского народа?

— Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в существовании политических и правовых последствий признания факта геноцида другими странами.

Есть очень много отдельных членов правительств, которые признают геноцид или говорят слово «геноцид». Например, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол говорит о геноциде. Член этого же комитета, второй по рангу и лидер демократов в комитете, Грегори Микс также сказал, что это геноцид. Вспоминаю, что представитель Конгресса от моего родного города в Техасе тоже говорил о геноциде. Эти люди могут говорить об этом, поскольку имеют политическую свободу действий в отношении высказываний на эту тему.

Когда начинаешь работать с офисами прокуроров, с Госдепартаментом или министерствами иностранных дел по всему миру, ты сталкиваешься с проблемой, что люди не хотят признать, что имеют обязательства в отношении Украины. Они хотят иметь возможность правдоподобного отрицания, поскольку Конвенция о геноциде имеет целью предотвращение и наказание. Очень важно, что там говорится о предотвращении.

Мы, западное сообщество, исторически смотрели на геноцид глобально, как на то, что мы наказываем после факта совершения. Что-то вроде «Боже мой, произошел геноцид. Нужно что-то делать, чтобы исправить ситуацию». Однако Конвенция не об этом. Целью Конвенции является предотвращение геноцида.

Думаю, есть признание — внутреннее, на уровне правительств во всем мире, — что это геноцид. По моему мнению, колебание публично признать его связано с тем, что тогда ты как бы загоняешь себя в угол, где тебе нужно постоянно заниматься предотвращением геноцида в Украине, пока не перестанут совершаться геноцидные преступления.

Я уверен в том, что и Государственный департамент, и Администрация президента преданы делу помощи Украине, делают все возможное для предотвращения геноцида.

Тимоти Снайдер, профессор Йельского университета, сделал замечательное замечание во время комитетских слушаний по геноциду России в Украине. Он высказал мнение, что это весьма уникальный тип геноцида, поскольку обычно геноцид совершается против просто уязвимых людей, которые не имеют какого-то унифицированного аппарата, чтобы предотвратить геноцид. Если взглянуть на зверства, которые совершал ИГИЛ на оккупированных им территориях, все те этнические меньшинства не имели государственного аппарата, армии, или какого-то способа защитить себя. Зато Украина на самом деле имеет государственность, правительство и армию. Она имеет правительство и армию, которым в целом верят на Западе. Поэтому мы можем поддерживать украинское правительство, а украинское правительство может обеспечить деятельность армии по предотвращению геноцида.

Это сложная вещь. И я очень активно выступал за признание полномасштабного вторжения геноцидом. Я и мои коллеги несколько раз ездили в Вашингтон. Мы работаем над этим вопросом и надеемся, что признание придет, как только правительство осознает, что имеет такое обязательство.