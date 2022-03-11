Ситуация в Киевской области: в Броварском районе идут боевые действия, Славутич полностью изолирован 11 марта, 13:46 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают вражеские танки (Фото:Генштаб ВСУ)

В части регионов Киевской области ситуация остается напряженной — идут боевые действия, российские оккупанты продолжают обстрелы.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад. В этих трех громадах Броварского района проводятся боевые действия. А именно: Калитянская громада, Великодимерская громада, Барышевская», — написал он в своем Facebook.

По его словам, ситуация в данной части района остается очень напряженной.

Ночью по населенному пункту Барышевка был нанесен ракетный удар, в результате чего нанесены значительные повреждения инфраструктуре. В Калиновке и Скибине в результате вражеских обстрелов повреждены дома местных жителей.

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Север Вышгородского района остается захваченным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады — на грани гуманитарной катастрофы.

Славутич полностью изолирован, есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

«Славутич и ЧАЕС (имеющие единую энергосистему) до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры», — добавил Кулеба.

Сложная также ситуация в Бородянке, Ирпене, Буче и Гостомеле. В Ирпене ночью шли бои с оккупантами.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города. Под Киевом в районе Ирпеня, Гостомеля, Вышгорода и Броваров идут бои.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.



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