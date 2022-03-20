20 марта — 25-й день полномасштабной войны России против Украины . РФ не прекращала обстрелы мирных жителей, а переговоры о прекращении боевых действий не имели существенных результатов.

20 марта — 25-й день полномасштабной войны России против Украины. РФ не прекращала обстрелы мирных жителей, а переговоры о прекращении боевых действий не имели существенных результатов.

После обстрела оккупационными войсками драмтеатра в Мариуполе из-под обломков удалось спасти 130 человек. Судьба еще сотен находившихся там людей пока неизвестна. Город оставался в осаде и под постоянными обстрелами.

Видео дня

Накануне оккупационные войска также обстреляли Львов, попав в авиаремонтный завод, Киев, Краматорск, Сумы, Авдеевку, село Натальевка Запорожской области и другие населенные пункты.

В Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы из Армении. Также сообщалось, что некоторые российские военные отказываются участвовать в боевых действиях после столкновений с украинскими защитниками.

Накануне состоялись переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых американский президент «описал последствия» для Китая в том случае, если страна решит оказать поддержку РФ в войне против Украины.

НВ следил за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.





Главное к 6:00 20 марта





Идут бои в Мариуполе, город остается в осаде

Россия утверждает, что нанесла удар гиперзвуковым оружием по складам боеприпасов в Делятине, в ВСУ подтвердили факт ракетного обстрела, но тип вражеских ракет не установили



В Украине погибли уже 112 детей

Ликвидирован генерал-лейтенант 8-й армии РФ Андрей Мордвичев

Стало известно о семи погибших в результате минометных обстрелов Макарова



Глава Рады Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части курса Украины в НАТО

В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов, официально их 562 человека, рассказали в правительстве

РФ заминировала пути от Босфора до Одессы в Черном море и заявила, что это дрейфуют украинские мины

Зеленский призвал Швейцарию заморозить банковские счета причастных к агрессии РФ

Советник главы ОП Подоляк предупредил, что переговоры с Россией могут затянуться

Германия и Нидерланды передадут Словакии комплексы ПВО Patriot. Это может открыть путь к получению Украиной ЗРК С-300 из Словакии

В ЕС обсуждают использование замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины после войны

Из-за войны России против Украины более 40 млн человек в мире могут оказаться в крайней бедности, считает Центр глобального развития



Польша предложила создать план Маршалла-2 для восстановления Украины

В Минобороны заявили, что во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты РФ потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет

В городском совете Мариуполя заявили, что оккупанты принудительно вывозят жителей города в Россию.

Из 10 гуманитарных коридоров, запланированных на 19 марта, сработало восемь. Всего эвакуировали 6623 человека.

Французское новостное агентство AFP сообщило, что из-под завалов казармы, которую оккупанты обстреляли в Николаевской области, достали на поверхность тела 50 погибших. Официального подтверждения информации пока нет

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что оценивает в 60% вероятность прямого участия белорусской армии в войне России против Украины.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в окрестностях Мариуполя тысячи мирных граждан погибают от голода из-за российских оккупантов, блокирующих город

ПВО Украины сбила три российских вертолета

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в городе гуманитарная катастрофа: нет электроэнергии, тепла и воды. Также оккупанты обстреляли городскую ликрню





Война России против Украины — события 19−20 марта 2022 года онлайн





06:07 Нафтосервісні компанії Baker Hughes та Schlumberger зупиняють інвестиції в Росії.

Нафтосервісна компанія Baker Hughes зупиняє інвестування в нові проекти у Росії, йдеться на сайті компанії.

Своєю чергою, гендиректор нафтосервісної Schlumberger Олів'є ле Пеш повідомив, що «компанія негайно призупиняє нові інвестиції та впровадження технологій» у Росії.



05:14 США пропонували Туреччині передати Україні ракетний комплекс С-400 — Reuters



Сполучені Штати пропонували Туреччині передати Україні системи С-400 російського виробництва.

США неофіційно обговорювали з Туреччиною можливість надсилання в Україну своїх систем протиракетної оборони С-400 російського виробництва.

04:44 На Багамах зберігається 3 млрд доларів росіян

Фінансові установи на Багамах мають активи на суму близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов’язані з Росією.

Згідно з центробанком карибської країни, ним виявлено депозити на суму 420 млн. доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд доларів

04:28 Австралія заборонила постачати до РФ алюміній та глинозем, який становить 20% потреб

Уряд Австралії повідомив, що ввів нові санкції проти Росії, яка розпочала війну проти України.

На сайті уряду, зокрема, повідомляється, що Австралія заборонила експорт до РФ алюмінієвої руди та глинозему.

Через санкції у Росії виникнуть складнощі з виробництвом алюмінію. Також відомо, що глинозем із Австралії становить 20% потреб РФ.

04:10 Материнська компанія Avito відмовляється виходити з Росії

Компанія Prosus не має наміру виходити з ринку Росії, де вона розвиває платформу онлайн-оголошень Avito.

Компанія Prosus (холдинг південноафриканської Naspers) відмовляється виходити з російського ринку, де вона розвиває платформу Avito.

Про це йдеться у повідомленні платформи OLX, яким також володіє нідерландська Prosus.

03:46 Із Сум вивезли 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини

Голова Сумської ОВ Дмитро Живицький заявив про те, що з обласного центру евакуювали 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини.



03:25 Російські війська обстріляли лікарню в Чернігові

Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові, який потерпає від гуманітарної катастрофи.

В ефірі телеканалів 19 березня мер міста Владислав Атрошенко заявив, що в Чернігові немає електроенергії, тепла та води.

«Опорна друга лікарня зазнала бомбардування, тому що знаходиться на околиці міста, де ведуться бої… Вибито все скло і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10−11 градусів Цельсія», — додав Атрошенко.

2:50 Володимир Зеленський опублікував нове звернення, в якому розповів про ситуацію на фронті, міжнародні переговори, та рішення РНБО.

Президент, зокрема, повідомив, що через війну Росії проти України рішенням РНБО призупиняється діяльність низки політичних партій, які мають зв’язки з РФ.

«Рішенням РНБО на час дії військового стану припиняється діяльність партій ОПЗЖ, Партія Шарія, Опозиційний блок, Наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо», — заявив Зеленський.

Зеленський також прокоментував переговори, що розпочалися після початку війни Росії проти України.

«Впевнений, ви розумієте, що переговори не прості та неприємні. Але вони необхідні. Бо це — про життя. Тим більше, ми зацікавлені у мирі зараз. Тому що ми вважаємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована сім'я, кожен зруйнований будинок. Тому що ми — українці, й для нас людина — безцінна», — заявив президент.

Володимир Зеленський заявив про те, що село Чорнобаївка на Херсонщині, де ЗСУ шість разів знищили техніку окупантів, увійде в історію воєн.

«Це місце, де російські військові та їхні командири показали себе повністю такими, якими вони є — бездарними, здатними просто відправити своїх людей на знищення», — зазначив Зеленський.



02:29 ППО України збила три російські вертольоти

Українська протиповітряна оборона збила три вертольоти російських агресорів 19 березня.



02:20 Окупанти не пускають до Бердянська колону для евакуації жителів Маріуполя

Оперативний штаб Бердянського виконкому повідомив, що російські окупанти не пропустили до Бердянська автобуси, які мали вивезти з Маріуполя мирних жителів.

«Колонна автобусів для евакуації жителів Маріуполя виїхала в місто Бердянськ із Запоріжжя. Колона була зупинена на кільці перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста. Колону не пускають у місто й не дають переночувати водіям, які виїхали з Запоріжжя» , — повідомили у виконкомі.

01:51 Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що на околицях Маріуполя тисячі мирних громадян гинуть від голоду через російських окупантів, які блокують місто

«Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіну помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це злочин проти людяності», — заявив Кириленко.



01:46 НАТО не бачить намірів Росії напасти на Молдову



НАТО поки що не має даних про те, що РФ має намір напасти на Молдову.

Заступник генсека Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що південний сусід України наразі не є військовою ціллю для Росії.



«Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Придністров'ї, але сьогодні в нас немає даних. Це не означає, що на Молдову не чиниться величезний тиск — біженці, високі ціни на енергоносії, пропаганда та маніпуляції», — заявив він.

01:20 Генеральний штаб України опублікував опівночі 20 березня оперативне зведення ситуації на фронті на 25-й день після початку війни Росії проти України

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.



На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.



На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться.



У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військових, які брали участь у наступі на Харків, проте через великі втрати частини відмовились від участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.



Начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої «Херсонської народної республіки».

01:17 Посол Росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов погрожує НАТО, побічно заявивши, що Росія має «плани» проти трьох країн

Раніше Калабухов заявив, що країна має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва «залишає за собою право реагувати на таку можливість» та пригрозив «прикладом України». Тепер він знову каже, що РФ не проти вступу Боснії та Герцеговини до Альянсу, додавши, що це «не погроза, можливо, попередження».

На запитання, чому Росію «не турбують» інші та сусідні країни, які вже входять до Альянсу, він відповів: «Звідки ви знаєте, що у нас немає планів проти Хорватії, Польщі, Болгарії?».

На уточнення, «чи є у вас плани проти Хорватії», Калабухов, сміючись, відповів:

«У нас є плани проти НАТО! Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози, і реагуємо», — сказав посол.

01:08 Найближчими днями Україна отримає системи ППО від США

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна найближчими днями отримає системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

00:51 Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що оцінює у 60% ймовірність прямої участі білоруської армії у війні Росії проти України.



«Я зараз оцінював би ситуацію з можливістю введення Білорусі до військового конфлікту як 60/40, хоча ще тиждень тому це було 40/60», — заявив Денисенко.

00:28 Генеральний директор Азовсталі Енвер Цкітішвілі заявив, що роботу меткомбінату ще можна відновити, незважаючи на його руйнування

За його словами, робота комбінату була «абсолютно безпечно зупинена», а востаннє Азовсталь був повністю зупинений в 1941 році через Другу світову війну, а після звільнення Маріуполя від німецької окупації в 1943 році почався його розвиток.

«Рано говорити про те, що комбінат зупинено назавжди. Ми повернемося в місто, відбудуємо комбінат, відродимо його і він так само працюватиме і славитиме Україну, як він це робив завжди. Тому що Маріуполь — це Україна, Азовсталь — це Україна. Була, є і буде», — переконаний Цкітішвілі.

00:25 Путін перебуває у «повній паніці» через можливу революцію у Росії — Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін перебуває «у повній панці» щодо можливої революцїі в Москві та повалення свого режиму.

«Він [Путін] в повній паніці з приводу так званої кольорової революції в самій Москві, і тому він намагається погасити вогонь свободи в Україні», — зявив Джонсон.

00:17 Французьке агентство новин AFP повідомило, що з-під завалів казарми, яку окупанти обстріляли в Миколаївській області, дістали на поверхню тіла 50 загиблих.

Таку інформацію повідомив видання один із українських військових, який допомагає розбирати завали. Інший військовий повідомив, що загиблих може бути не менше 100.

У той же час офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. The New York Times, водночас, повідомило про одного військового, якого вдалося врятувати.



23:54 Окупанти обстріляли з Градів селище на Дніпропетровщині

Російські війська вдарили Градами по селищу Велика Костромка, що на Дніпропетровщині.

Про це в суботу, 19 березня, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Російські війська обстріляли селище ввечері 19 березня. Внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура у населеному пункті.

23:50 Новий супутниковий знімок приватної американської компанії Maxar Technologies зафіксував руйнування драматичного театру в Маріуполі. по якому російські окупанти завдали потужного удару 16 березня



23:32 Перша леді України Олена Зеленська написала відкритого листа до Всесвітньої ради церков у зв’язку із загибеллю понад 100 дітей в Україні.

Станом на 24-й день війни в Україні загинуло вже 112 дітей, і більше ста отримали поранення. В Україні щодня гинуть діти, їхні батьки, старі люди. Вони гинуть під бомбами в українських містах, живуть у підвалах і бомбосховищах, вони недоїдають, страждають на зневоднення і не отримують медичної допомоги.

23:28 На Київщині за день евакуювали 3000 людей

Керівник Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що за суботу, 19 березня, у Бровари та Білогородку з області евакуювали 3000 людей.

23:19 Укрзалізниця оголосила графік евакуаційних поїздів на 20 березня

23:05 Из Мариуполя за день выехали более 4 тысяч человек, из Бородянки людей не эвакуировали из-за обстрелов оккупантов — Верещук

Из 10 гуманитарных коридоров, запланированных на субботу, 19 марта, сработало восемь. Всего эвакуировали 6623 человек.



22:33 Пленные российские военные будут восстанавливать экономический потенциал Украины — МВД

Пленные российские военные будут привлечены к восстановлению экономического потенциала Украины. Также рассматривается вариант их обмена, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.



22:22 Окупанти насильно вивозять мешканців Маріуполя на територію Росії — міська рада

За останній тиждень кілька тисяч маріупольців були силоміць вивезені на територію росії. За даними міськради, захоплених вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст росії, доля інших залишається невідомою.





21:28 У Криму окремі підрозділи морпіхів втратили до 90% особового складу — Міноборони

У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає.





20:54 Польща пропонує створити план Маршалла-2 для відбудови України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що необхідно створити план відбудови України, до якого мають бути залучені найбагатші країни Європи.





20:41 «Ця війна для РФ стане останньою». Стерненко розповів НВ про переляк проросійських політиків в Україні та нещасних окупантів

Повністю інтерв'ю читайте ТУТ.

20:28 Россия может использовать переговоры с Украиной для укрепления своих позиций перед новыми атаками — Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр считает, что РФ может использовать переговоры с Украиной и уменьшение интенсивности боев для того, чтобы укрепить свои позиции перед новыми атаками.



20:25 Віталій Кім закликав жителів Миколаївщини прибирати тіла «мертвих орків»

«Ми ж не звірі», — сказав глава ОВА у відеозверненні.

Переконання про те, що мертві російські військові перетворяться на добрива, є помилковим, зазначив Кім.

«Потім трупна отрута заважатиме нашій же посівній. Собаки багато не з'їдять. Вовки теж… Тому я прошу, хто волонтерить, їх збирати, здавати кудись у рефрижератори та відправляти, щоб їх там за ДНК ідентифікували», — додав він.



20:20 Окупанти повністю зруйнували село на Житомирщині, розстрілявши його з гелікоптерів

Село Привар Овруцької громади повністю знищене, повідомили в міськраді Овруча. Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах.





19:51 ЗСУ знищили два вертольоти загарбників — Генштаб

Один «супералігатор» Ка-52 збито на запорізькому напрямку, ще один — на Київщині, повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.





19:47 Третина економіки сьогодні не функціонує — міністр фінансів України

Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні, повідомив в ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко, пославшись на попередні дані сплати податків.





19:45 На в'їзді в Суми окупанти обстріляли цивільне авто, загинула 20-річна дівчина

21-річний хлопець потрапив у лікарню, повідомляє міська рада Сум.







19:42 США підтверджують використання Росією гіперзвукової зброї проти України — CNN

За інформацією співрозмовників телеканала, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу. На думку американських посадовців, перше в історії бойове використання гіперзвукових ракет могло мати на меті як випробування цієї зброї, так і «надсилання повідомлення Заходу про російські можливості».





19:08 Путін продиктував Ердогану свої вимоги до України. Не хоче зустрічі з Зеленським до їхнього «вирішення» — речник президента Туреччини

Під час розмови з главою Кремля 17 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна на території своєї країни, розповів спікер Ердогана Ібрагім Калин. Проте кремлівський диктатор виклав свою низку вимог.

Серед них:

нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;

роззброєння та гарантії взаємної безпеки у контексті австрійської моделі;

«денацифікація» — безпідставні та неправдиві звинувачення на адресу українців, які Путін назвав мотивацією для повномасштабного вторгнення РФ;

усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні;

визнання легітимності окупації Росією Криму;

визнання самопроголошених « Л/ДНР».

За словами речника Ердогана, останні пункти є «найскладнішими» і неприйнятними для України та міжнародної спільноти.





19:03 Чому на російських танках встановлюють клітки?

На башти багатьох російських танків, які беруть участь у війні проти України, наварено каркаси, що схожі на клітки або «парасольки». Чи справді вони ефективні, вивчало видання The Economist.

НВ пропонує найголовніше з матеріалу британських журналістів.





18:44 Зеленський закликав заморозити рахунки у швейцарських банках осіб, які розв’язали війну в Україні, та окремо прокоментував відмову Nestle вийти з російського ринку

Про це він сказав у зверненні до жителів Швейцарії, інформує пресслужба президента України.

«Good food. Good life. Хороша їжа. Хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle. Вашої компанії, яка відмовляється залишати Росію. І навіть зараз, коли звідти лунають погрози іншим країнам Європи. Вже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть ядерний шантаж», — заявив Володимир Зеленський.





18:24 Окупанти не пропустили на Херсонщину фури із гуманітарним вантажем — ОВА

14 фур із продуктами харчування та медикаментами, що вирушили з Апостолова Дніпропетровської області, вимушено розвернулися, подолавши пів шляху, повідомив керівник Херсонської обладміністрації Геннадій Лагута.





18:09 Вороги не відмовились від продовження активних дій в напрямку Києва, вони окопуються — глава ОВА

За словами Олександра Павлюка, війська РФ продовжують хаотичні обстріли, а у напрямку Буча — Ірпінь — Гостомель переходять до оборони рубежів.





18:03 Сьогодні залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає — глава Укрзалізниці

Олександр Камишин в ефірі телеканала Настоящее время подякував білоруським залізничникам «за те, що вони роблять». «Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не везти російські військові ешелони у бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає», — повідомив Камишин.





17:51 Колишні прем'єр-міністри Великої Британії наполягають на створенні «нового Нюрнберга» для Путіна

Колишні глави уряду Великої Британії Гордон Браун і Джон Мейджор підписали петицію про створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів російського диктатора Володимира Путіна проти України й тих, хто допомагав йому спланувати повномасштабне вторгнення.





17:27 За останні дні ЗСУ відкинули російських окупантів від Києва приблизно на 70 км — Міноборони







17:08 Що буде, якщо російські нафта й газ підуть зі світового ринку?

Про ці процеси розповів НВ Денис Саква, аналітик інвесткомпанії Dragon Capital.

Повністю його інтерв'ю читайте ТУТ.





17:05 «Позиція залишається незмінною». МЕТРО Україна вимагає від головного офісу припинити бізнес у РФ

У зверненні МЕТРО Україна зазначається, що команда чітко висловила свою позицію щодо необхідності закриття бізнесу METRO AG в країні-агресорі. Є інформація, що центральний офіс німецького ритейлера погрожував українському підрозділу санкціями через подібну заяву.





16:56 На Київщині через підрив окупантами дамби є загроза затоплення села Демидів

Зараз рівень води у поймі річки Ірпінь через зруйновану дамбу сягнув максимально допустимого рівня, повідомили в Київській обласній раді.

За словами голови ГО Рада з урбаністики Києва, волонтера Віталія Селика, Демидів вже майже затоплено, а ще кілька сіл можуть опинитися під водою через руйнування шлюзів у гирлі річки.

Дамба була підірвана загарбниками ще 26 лютого.





16:29 За 24 дні війни РФ здійснила 1403 авіанальоти та завдала 291 ракетний удар по Україні — Генштаб ЗСУ

Основними наземними цілями окупантів РФ стали українські міста та села, а саме об'єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали, зазначили у штабі.





16:22 Українські військові збили ворожу Точку-У біля Попасної — ОВА

«Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК Стінгер», — написав голова обладміністрації Сергій Гайдай.

16:19 Міноборони України не виключає, що Росія застосовує гіперзвукову зброю

Речник міністерства Олександр Мотузяник під час брифінгу 19 березня зазначив, що наразі інформацію про удар гіперзвуковими ракетами по складах боєприпасів в Івано-Франківській області уточнюють та оприлюднять згодом, інформує 24 канал.

На його думку, означати це може наступне: впродовж усіх днів, коли Росія веде війну, свій величезний арсенал високочастотної зброї вона вже використала, тож намагається вводити нові зразки зброї.





16:16 В Україні сьогодні офіційно перебувають 562 російських військовополонених — Верещук

Із усіма полоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права, наголошує віцепрем'єрка — міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.





16:01 У Рубіжному внаслідок обстрілу обвалився будинок, загинули жінка і двоє дітей

19 березня через обстріл сталося руйнування житлового будинку у місті Рубіжне на Луганщині, під завалами опинилися люди, повідомляє ДСНС.

З-під завалів дістали двох неповнолітніх без ознак життя, рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть дітей.





15:57 «Це орда, а не люди». НВ поспілкувався з мешканцями зруйнованого будинку в Києві, який обстріляли війська РФ

Ось що розповіли жителі багатоповерхівки в Оболонському районі.





15:27 Окупанти вдягають на жителів Маріуполя білі пов’язки, щоб ЗСУ плутали їх з росіянами — Азов

Таким чином загарбники ховаються за цивільними і наражають їх на додаткову небезпеку, зазначили у полку спецпризначення.







15:23 «Зростає ймовірність держперевороту». Путинський режим розвалюється, Лукашенко точить білоруський кинджал — оглядач НВ

Чим довше зберігаються санкції проти Росії і росіян, тим більша можливість перевороту в Кремлі, переконаний міжнародний оглядач Іван Яковина.

Дивіться його авторську програму Світогляд.

15:09 Під час комендантської години в Запоріжжі міський залізничний вокзал буде зачинений — Укрзалізниця

«Наразі готується до відправки останній на сьогодні евакуаційний рейс № 86 Дніпро — Львів/Ковель о 16:05», — розповіли у компанії.

Поїзди поновлять рух по станції Запоріжжя після комендантської години, що триватиме з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня.





15:05 Росіяни використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ — українська розвідка

Підрозділи з ОРДЛО, які надсилають до лінії зіткнення, відрізняються «дуже низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом», йдеться у повідомленні.





14:42 Ворог програв наземну битву за Харків — голова військової адміністрації області Синєгубов

Керівник Харківської ОВА розповів НВ про найгарячіші місця регіону, про автошлях для евакуації мирних мешканців, ситуацію в Ізюмі, що частково зайнятий ворогом та шансах росіян узяти обласний центр.

Читайте інтерв'ю з Олегом Синєгубовим ТУТ.





14:22 Мінометний обстріл Макарова: семеро людей загинули, ще п’ять поранені — Нацполіція

Ворог завдав удару по Макарову Київської області 18 березня. Зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення, розповіли в поліції.





14:21 Монастирі Афону засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Про це повідомив український підприємець Андрій Мацола.





14:14 Польща закликає ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією

Про це польський прем'єр Матеуш Моравецький сказав, коментуючи протести на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та Росії.





14:10 Головнокомандувач ЗСУ — політикам: Не принижуйте наших захисників своїми «експертними оцінками»

Валерій Залужний звернувся до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про «зраду» і роблять «оцінки» оперативної обстановки.



«Своїми безвідповідальними заявами, на зразок „противник щось нібито без проблем взяв“ або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити», — заявив він.

13:47 «Ногу зламай»: рідні російських військових радять їм калічити себе, щоб не воювати в Україні — нове аудіоперехоплення





13:35 Росія завдала ударів по підземному складу боєприпасів на Прикарпатті та стверджує, що використала гіперзвукову зброю

Міноборони РФ заявило, що російські військові вперше застосували гіперзвукові ракети комплексу Кинжал для знищення підземного військового складу на заході України.

Речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат підтвердив факт удару по складах зберігання ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині Івано-Франківської області, зазначивши, що тип ворожої ракети ще не встановлено. Детонація на складах триває, кількість постраждалих уточнюється.





13:09 Bellingcat створило інтерактивну карту воєнних злочинів ЗС РФ в Україні

На ній відображаються райони, в яких було зафіксовано загибель або поранення мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів.

Роздивитися карту можна тут.

12:53 Смог у Києві: столична влада назвала причину і заявила про покращення ситуації

Погіршення якості повітря у столиці пов’язане з перевищенням концентрацій пилу, заявили в КМДА.

Причиною цього стали пожежі на околицях Києва, зокрема, в Гостомелі, Бучі, пожежі на індустріальних об'єктах, а також рух повітряних мас від джерел загоряння та низька швидкість вітру.

Станом на ранок 19 березня спостерігається поступове покращення ситуації.

Утім, киянам радять не виходити на вулицю, закрити вікна будинку, завісити їх вологими простирадлами та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то включати на максимум.





12:31 Арестович розповів подробиці ліквідації російського генерала

«Знищено командувача 8-ї армії Південного воєнного округа РФ. Ця армія відповідала за створення першого і другого АК, або так званих міліцій так званих „ЛНР“ і „ДНР“. І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх восьми років. Ви будете дуже сміятися, але це відбулося в районі аеропорта Чорнобаївка, [де українські військові знищують окупантів] шостий раз поспіль», — зазначив радник глави ОП Олексій Арестович на брифінгу.

12:25 Втікачі з пекла. Під Києвом волонтери приймають біженців із окупованих сіл

Дивіться фоторепортаж НВ за цим посиланням.

Фото: Фото: Олександр Медведєв / НВ

Фото: Фото: Олександр Медведєв / НВ

11:53 «Не будьте орками»: ДСНС просить не палити траву та сміття, щоб не ускладнювати роботу рятувальників



«На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких, замість ліквідації наслідків воєнних дій, буде змушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників», — зазначили у службі.





11:46 Німеччина вчергове виступила проти створення безпольотної зони над Україною



Це загрожувало б «непередбачуваними наслідками», заявила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт.

UPD: На заяву Ламбрехт відреагував радник глави ОП Михайло Подоляк. «Вбивчо, — написав він у соцмережах. — Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв».







11:38 Українські прикордонники публічно принизили білоруського посла і вручили йому «30 срібняків»

Дріб'язок попрохали передати главі Прикордонного комітету Білорусі за зраду українського народу.

11:26 Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси у Чорному морі та заявила, що це «українські міни»

Таку інформацію навів керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його даними, морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу підриву нібито на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі.

Насправді йдеться про мінування з боку ЧФ РФ шляхів комерційних суден, це прикривається брехнею про «зірвані штормом українські міни». «Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі — це може зробити тільки той, хто їх встановлював», — пояснив Клименко.

11:08 Жертвами ракетного удару по передмістю Запоріжжя 18 березня стали дев’ять осіб

Про це повідомив речник обладміністрації Іван Ареф'єв. Серед загиблих — один працівник ДСНС. 17 осіб поранено, п’ятеро — травмовані.

10:51 Курс змінився. Чи приєднається Лукашенко до війни Путіна проти України

Розрахунок білоруського військово-політичного керівництва змінився — і це ще один приклад приголомшливого ефекту від українського опору російської агресії в дусі поєдинку Давида з Голіафом.

Про це пише Браян Вітмор, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council, доцент Техаського університету в Арлінгтоні та ведучий подкасту The Power Vertical. Детальніше — у колонці на НВ.





10:36 Російські окупанти перейшли до стратегії виснаження — Міноборони Британії

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, Кремлю під час війни проти України не вдалося досягти своїх початкових цілей.

У британському відомстві повідомили, що Росія була здивована масштабами та жорстокістю українського спротиву.

Наразі російські окупанти в Україні використовують стратегію виснаження.





10:34 Нацгвардія зупинила наступ ЗС РФ на Рубіжне

«Під обстрілами усі міста області. Четверо загиблих та 10 поранених… Бої за Рубіжне та Попасну продовжуються. Нацгвардійці зупинили наступ путінських убивць з боку тимчасово окупованої Старої Краснянки. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити», — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.





10:31 На Чернігівщині ЗСУ знищили дві батареї ворожої артилерії

Українські захисники завдали вогневого ураження батареї РСЗВ Ураган і батареї самохідних артилерійських установок 2С19 МСТА-С, повідомили в Оперативному командуванні Північ.







10:26 Журналістку hromadske у Бердянську викрали ФСБ і Збройні сили РФ

Журналістку hromadske Вікторію Рощину, яка готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України викрали представники ФСБ і Збройних сил РФ в Бердянську 15 березня.

Наразі її місцеперебування невідоме. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)., повідомляє Офіс генерального прокурора.





10:22 РФ завдала ракетного удару по позиціях ЗСУ на Миколаївщині, триває рятувальна операція

«Вчора орки підло вдарили ракетами по сплячих солдатах. Ще триває рятувальна операція», — повідомив голова миколаївської ОДА Віталій Кім.

10:06 Гуманітарні коридори на 19 березня

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш/Бердянськ — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя. З обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

Із села Бервиця Київської області до міста Бровари Київської області

Маршрут: Бервиця — Мокрец — Заворичі - Калита — Семиполки — Літки — Рожни — Пухівка — Калинівка — Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Люди із с.Бервиця самостійно рухаються до мосту с. Мокрець, де переходять річку Трубіж.

Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка Київської області

Маршрут: Буча — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Забуччя — Дмитрівка — Капітанівка — Стоянка — Гореничі - Білогородка.

Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 із селища Білогородка. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Богданівка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Богданівка — Новобогданівка — Рудня — Літки — Рожни — Пухівка — Калинівка — Бровари. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Бровари. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

З міста Бородянка Київської області до міста Біла Церква

Маршрути: Бородянка — Пісківка — Біла Криниця — Кочеров — Брусилів — Фастів — Біла Церква. Автобуси для евакуації будуть відправлені до 10:00 з міста Біла Церква. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Гуманітарні вантажі

для міста Лисичанськ Луганської області ( Бахмут — Лисичанськ — Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

Бахмут — Лисичанськ — Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут. для міста Сєверодонецьк Луганської області ( Бахмут — Лисичанськ — Сєвєродонецьк — Рубіжне — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

Бахмут — Лисичанськ — Сєвєродонецьк — Рубіжне — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Бахмут). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут. для міста Попасна Луганської області ( Бахмут — Попасна). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

Бахмут — Попасна). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із міста Бахмут.

для міста Херсон ( Апостолове — Нововоронцовка — Берислав — Херсон — Берислав — Нововоронцовка — Апостолове). Автомобілі з продуктами та медикаментами будуть відправлені із селища Апостолове.





10:03 ЗСУ утримують позиції на Ізюмському напрямку, а в Харкові місцеві жителі допомогли виявити ДРГ у житловій багатоповерхівці

Минула ніч у Харкові минула порівняно спокійно, за добу місто зазнало 29 ворожих обстрілів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«За добу росіяни стріляли 29 разів — це артилерійські, мінометні удари, обстріли із РСЗВ», — написав Синєгубов у Telegram.

Він поінформував, що ЗСУ відбивають усі російські спроби наступу на Ізюмському напрямку.

«Усі спроби наша армія відбиває. Тому що „курсанти“, яких надсилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками», — написав Синєгубов.

Він також подякував жителям регіону за небайдужість і активність, завдяки якій вдалося виявити ДРГ противника, що розташувалася у квартирі на 15-му поверсі житлового будинку.

«Хочу подякувати жителям за небайдужість і активність. Ми з вами вже разом ловимо злочинців. Завдяки інформації від місцевих в одному з житлових будинків Харкова на 15-му поверсі виявили представників диверсійно-розвідувальної групи. У квартирі знайдено антени та іншу радіотехніку. Подробиці вже з’ясовують службовці СБУ», — написав Синєгубов.





9:52 Загальні бойові втрати РФ з 24 02 лютого по 19 березня за даними Генштабу ЗСУ:

Особовий склад — близько 14400

Танки — 466

Бойові броньовані машини — 1470

Артилерійські системи — 213

Реактивні системи залпового вогню ( РСЗВ) — 72

РСЗВ) — 72 Засоби протиповітряної оборони ( ППО) — 44

ППО) — 44 Літаки — 95

Гелікоптери — 115

Автомобільна техніка — 914

Кораблі /катери — 3

Цистерни з паливно-мастильними матеріалами ( ПММ) — 60

ПММ) — 60 Безпілотники ( БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 17

БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 17 Спеціальна техніка — 11

9:43 МЗС Британії не бачить перспектив зняття санкцій із російських олігархів

«Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров», — наголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.





9:14 У Запоріжжі запроваджується комендантська година з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня

Про таке рішення військового командування повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.





9:12 Росія використовує мирні переговори для перегрупування військ — глава МЗС Британії

«Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не буде без розбору бомбардувати мирних жителів цього дня», — заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.





9:02 Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 112 дітей

Станом на ранок 24 дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій агресора загинули 112 дітей та понад 140 поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждалих у Київській — 57, Харківській — 36, Донецькій -28, Чернігівській — 30, Миколаївській — 21, Житомирській — 15, Сумській — 14 та Херсонській — 14 областях.

Зокрема, 16 березня військові РФ незаконно заволоділи будинком у селі Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох мешканців, серед яких 16-річний підліток.

18 березня у селі Лоцкине Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний юнак внаслідок розриву протитанкової міни. Також цього дня з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники витягли тіла 7-річних двійнят — хлопчика та дівчинку.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновані повністю.

Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків у Донецькій — 138, Харківській — 77, Київській — 41, Миколаївській — 39, Сумській — 33, Херсонській — 21, у столиці - 43.





8:57 Як виглядає евакуація з Маріуполя

На супутниковому знімку приватної американської компанії Maxar Technologies показано колону автомобілів, якими люди намагаються евакуюватися з оточеного окупантами Маріуполя Донецької області.

Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

8:52 ЗСУ показали, як за допомогою Bayraktar коригують удари по техніці РФ під Херсоном

Оперативне командування Південь оприлюднило відео ударів ЗСУ по техніці окупантів у Херсонській області, які коректувалися за допомогою безпілотників Bayraktar.

Як розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов, масованого артобстрілу зазнали, зокрема, авіабаза Чорнобаївка з російськими вертольотами та посадки, в яких зосереджені ЗС РФ на південному напрямку.





8:48 Переговори з РФ можуть тривати кілька тижнів

Радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю Bloomberg TV) заявив, що переговори з Росією можуть тривати «кілька тижнів або довше».

При цьому він зазначив, що є ознаки того, що позиція кремля стала більш адекватною.

8:18 Російські окупанти споруджують земляні вали під Києвом



Російські окупанти споруджують земляні вали довкола своєї військової техніки на північний захід від Києва. Про це свідчать нові супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies.

На них зафіксовані захисні вали в районі села Озера Бородянського району та аеропорту Антонов. Також додаткова військова техніка РФ та спорудження насипів помітні в селах Здвижівка та Берестянка Бучанського та Бородянського районів.

Фото: Maxar

08:09 У Києві спостерігається задимлення

Як пояснили у КМДА, це пов’язано зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру.



За даними фахівців якість повітря відповідає нормам. Киян просять не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що смог над Києвом — це наслідки звалища, що догорає біля Нових Петрівців та безвітряної погоди.

«Як тільки вітер з’явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється», — написав він у Facebook.

Денисенко зазначив, що в Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуації, все спокійно.





8:04 У Білорусі розвантажують російську військову техніку, зводять понтонний міст через Прип’ять



У Білорусі на залізничній станції Мулярівка у Гомельській області розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.





7:59 У Маріуполі ідуть бої за меткомбінат Азовсталь

«Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за Азов Сталь. За тими даними які є ми можемо сказати що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується», — повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.







7:41 Нафтосервісний гігант Schlumberger йде з РФ

Одна з найбільших у світі нафтосервісних корпорацій Schlumberger вирішила припинити подальші інвестиції та впровадження технологій у свою діяльність на території Російської Федерації.





7:36 Внаслідок обстрілів Сєверодонецька та Рубіжного загинуло 4 особи, 10 дістали поранення

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, також окупанти пошкодили 54 об'єкти інфраструктури у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Привіллі та Кремінній.

З них — 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об'єкти критичної інфраструктури, складські та господарські споруди.





7:29 Словаччина заявила про готовність передати Україні ЗРК С-300 та винищувачі МіГ-29

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його уряд готовий надати Україні зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-300.

Під час пресконференції з головою Пентагону Ллойдом Остіном Надь зазначив, що Словаччина також може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.





7:12 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 щодо російського вторгнення

Протягом доби знищено кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються.

Знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.



Через великі втрати керівництво РФ може розпочати відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території Російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії.

У білоруському місті Гомель для приймання і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або скасовано, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.





7:10 Зеленський виступить перед парламентом Японії

Наступної середи, 23 березня, президент України Володимир Зеленський звернеться до японських парламентаріїв. Трансляція розпочнеться об 11:00 за Києвом.



06:55 Експрезиденти США Буш і Клінтон поклали соняшники до хреста біля української церкви в Чикаго

Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго, щоб продемонструвати солідарність з народом України в боротьбі за свободу.





06:44 Через війну Росії проти України понад 40 млн людей у світі можуть опинитися в крайній бідності — Центр глобального розвитку



«Підвищення цін, яке спостерігається на сьогоднішній день, вже є настільки ж сильним, як і підвищення у 2010 році. Наш аналіз показує, що принаймні 40 мільйонів людей опиняться в умовах крайньої бідності через стрибок цін у 2022 році», — зазначили в організації.





06:30 У Хезболлі заперечують участь своїх бойовиків у війні РФ проти України

Лідер ліванського шиїтського терористичного руху Хезболла Хасан Насралла заперечив відправлення своїх бойовиків до України для участі у війні на боці Росії.





05:50 «Основа для відбудови країни». Президент Євроради підтримав створення Фонду солідарності з Україною

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ідею створення Фонду солідарності з Україною (Ukraine Solidarity Fund, USF). Вони підтримали таку ініціативу.





05:18 У Норвегії розбився американський військовий конвертоплан із чотирма людьми на борту

За даними JRCC, літак MV-22B Osprey, що належить Корпусу морської піхоти США, брав участь у військових навчаннях НАТО під назвою Cold Response. О 18:26 за центральноєвропейським часом (17:26 за Грінвічем) стало відомо про його зникнення.





05:09 За захист Маріуполя. Зеленський присвоїв звання Героя України двом командирам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командирам окремої бригади морської піхоти і загону спеціального призначення Азов, які обороняють блокадний Маріуполь.





04:58 Шотландія та Уельс готові прийняти 4 тисячі українських біженців



Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти 4 тисячі біженців з України в межах програми Homes for Ukraine. Сполучене Королівство участі в процесі не бере.





04:41 На Сумщині окупанти РФ катують та викрадають людей. Їм допомагають місцеві жителі, які «працюють на рускій мір» — глава ОВА

«Я нагадаю: це недопусимо і тягне за собою 15 років ув’язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі!» — написав Живицький у Telegram.





04:24 Ізраїль передає Україні чотири броньовані машини швидкої допомоги

У зв’язку з бойовими діями в Україні та потребою в негайній медичній допомозі MDA відправляє в Україну чотири куленепробивні машини швидкої допомоги завдяки депутату [Кнессету] Алексу Кушніру та Єврейському агентству, пожертві від християнських прихильників Ізраїлю в Кореї та інших людей, які допомагають. з витратами", — йдеться в повідомленні.





04:03 Байден не пропонував Китаю «пряники» за відмову допомагати Росії — Білий дім

За її словами, Байден не пропонував Сі Цзіньпіну жодних «пряників» в обмін на згоду Китаю не допомагати Росії на кшталт зняття санкцій, раніше запроваджених щодо Китаю.





04:00 Глава Ради Стефанчук допустив можливість зміни Конституції щодо курсу України в НАТО

«Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, це є доволі високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми дивитимемося, до якого шляху йтимуть переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватимемо Конституцію в цій частині», — заявив Стефанчук.





03:25 На прохання НАТО. Німеччина та Нідерланди передадуть Словаччині комплекси ППО Patriot

Системи ППО призначені для посилення стримування союзників і захисту території країни та її жителів від ракетних загроз. Вони стануть на чергування вже з середини квітня і працюватимуть майже пів року.





03:21 В Україні запрацювали табори для військовополонених окупантів

«Табори дозволять централізовано утримувати військовополонених дотримуючись усіх норм міжнародного гуманітарного права», — зазначила Венедіктова.





03:00 Бельгія через війну в Україні відклала на 10 років відмову від АЕС

«Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. Водночас ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії, що є найкращим шляхом до нашої енергетичної незалежності», — написав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро.





02:46 Кілька українських бійців у Харкові знищили російський спецназ, який засів у школі — УП

За даними УП, це сталося близько тижня тому. Співрозмовник видання розповів, що 20 російських окупантів, серед яких були спецпризначенці ГРУ, засіли в одній із харківських шкіл у районі Салтівки.





02:43 В Україну повернулися всі машиністи, які на початок війни були в Росії та Білорусі — Укрзалізниця

«Справа в тому, що до війни локомотиви УЗ щодня заїжджали до росії та білорусії з вантажними поїздами, та повертались назад. Коли почалась війна, на території росії та білорусії в моменті було 12 українських машиністів. Вісім машиністів ми правдами і неправдами повернули в перші ж дні війни. Останні чотири машиністи провели в білорусії 23 дні. Сьогодні ми зустріли їх на кордоні з Польщею і веземо додому, в Україну», — написав він.





02:23 Зеленський доручив Кабміну розробити програму підтримки вимушених переселенців

«Ще один важливий напрямок роботи уряду — це допомога українцям, які змушені були залишити свої будинки через бойові дії. Я доручив Кабінету міністрів України розробити комплексну програму підтримки таких людей. наших громадян. Усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну», — заявив Зеленський.





02:06 LG зупинила постачання техніки до Росії



Південнокорейський виробник споживчої електроніки LG Electronics повідомив про припинення постачання техніки в Росію через війну проти України.





01:49 Один із найбільш постраждалих регіонів. ООН доставила гуманітарну допомогу в Суми



ООН та партнери організації в Україні 18 березня доставили першу колону термінової гуманітарної допомоги в Суми, один з найбільш постраждалих від війни регіонів країни.





01:45 Пекельна петля. ЗСУ вшосте «влупили» окупантів в Чорнобаївці



За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗСУ знову рознесли позиції окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном. Це вже вшосте.





1:30 Зеленський заявив, що імпорт в Україну здійснюватиметься без бюрократії

«Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і нашими депутатами», — заявив президент України Володимир Зеленський.





01:24 Ситуація в Донецькій області: в Краматорську за добу вбили п’ять осіб, в Авдіївці - дві

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області. За його словами, в п’ятницю, 18 березня найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ.

01:04 Окупанти намагаються компенсувати свої невдачі ракетно-бомбовими ударами

18 березня окупанти нанесли в Україні чотири ракетні удари, в ході яких випустили 14 ракет, а також здійснили понад 40 авіаційних нальотів.

«Невдачі у просуванні військ в ході наземної операції ворог намагається компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії», — розповіли в Генштабі.

Головні завдання ворога щодо розгрому угруповань ЗСУ, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

«Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони», — повідомили в Генштабі.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють, однак не полишають спроб відновлення просування в бік Києва та ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста.

На Слобожанському напрямку продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території РФ двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

«На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька. В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна. На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя», — додали в Генштабі.





За її словами, з дев’яти гуманітарних коридорів у п’ятницю спрацювали сім, загалом вдалося евакуювати 9 145 осіб, зокрема з Сумської області — 4 173 людини, із Сум — 3 296 людей, із Тростянця — 246 людей, з Лебедина — 50 людей, з Конотопу — 400 людей, із селища Краснопілля — 146 людей, з Великої Писарівки — 41 людина.

Роботу коридорів для доставки гуманітарної допомоги до Балаклії та Ізюму було зірвано через російські обстріли.

До Бердянська доставили паливо для дозаправки маріупольців, які їдуть гуманітарним коридором на своєму транспорті (вул. Кабельщиків 132А, вул. Мелітопольське шосе, 87Б). 19 березня до Бердянська направлять десять автобусів, які забиратимуть маріупольців.

В етері всеукраїнського марафону віцепрем'єрка додала, що російські окупанти дозволяють залишити Маріуполь лише на своїх машинах чи пішки. За три дні роботи гуманітарного коридору місто, заблоковане російськими окупантами, залишили майже 40 тисяч людей. Маріуполь перебуває під постійним обстрілом окупантів, у місті гуманітарна катастрофа.

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