«Всем скептикам». Не нужно Северодонецк списывать со счетов, город держится — Гайдай

2 июня, 21:41
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Северодонецк после обстрелов со стороны оккупантов (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Северодонецк после обстрелов со стороны оккупантов (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Город Северодонецк Луганской области держиться, хотя ситуация там остается очень сложной.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он убежден, что город имеет все шансы на скорейшее освобождение, поскольку украинские военнослужащие успешно проводят локальные операции, берут пленных и имеют все необходимое, чтобы выгнать оккупантов из облцентра.

Видео дня

«Всем скептикам: не нужно Северодонецк списывать со счетов. Еще рано. Город держится и, в отличие от Кадырова, я говорю правду. Когда председатель Чечни говорит, что кадыровцы полностью захватили Северодонецк, мы приглашаем его сделать соответствующее видео в подтверждение», — отметил Гайдай.

2 июня заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что российские оккупанты полностью уничтожили некоторые города в Донецкой и Луганской области. В частности, Мариуполь, Волноваха, Рубежное, Попасная, Лиман и Северодонецк.

https://www.youtube.com/watch?v=eHvzGBzNAT0
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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