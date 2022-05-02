Фронт в Приднестровье Украине не нужен — Кулеба

2 мая, 17:33
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Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалация в непризнанном Приднестровье не входит в интересы Украины, Молдовы и Европейского Союза.

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Во время пресс-конференции в понедельник, 2 мая, он заявил, что совместные усилия всех заинтересованных сторон сделают эскалацию невозможной.

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«Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, Украине он не нужен и убежден, что Европе тоже не нужен. Будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем», — заявил министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/387222456614201

1 мая британская газета The Times со ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военные сборы». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

https://www.youtube.com/watch?v=BCulMKR4Ot8

22 апреля замкомандира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить еще один «выход в Приднестровье». По его словам, там замечают факты так называемого притеснения русскоговорящего населения. Кишинев отверг обвинения, подчеркнул свой нейтралитет в войне с Украиной и призвал Москву его уважать.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск.

https://www.youtube.com/watch?v=UYCd1FS-5q4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Молдова Приднестровье Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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