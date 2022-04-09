В МИД Франции назвали преступлением против человечности обстрел оккупантами Краматорска 9 апреля, 01:36 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Краматорска (Фото:Минобороны Украины)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал преступлением против человечности обстрел российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает BFM TV.

«Они бьют по станции, по беженцам, то есть по гражданским, поэтому она совершают преступления против человечности», — заявил министр.

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В свою очередь президент страны Эммануэль Макрон сообщил, что власти собирают доказательства российских военных преступлений в Украине.

«Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, я могу сказать, что это военные преступления россиян», — заявил президент.

Вечером 8 апреля начальник Луганской областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека, 109 — ранены.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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