«Плачем от счастья». Фонд Вернись живым доставил помощь в блокадный Мариуполь

6 апреля, 21:16
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Украинские военнослужащие получили помощь (Фото:Скриншот Фонд Вернись живым via Telegram)

Украинские военнослужащие получили помощь (Фото:Скриншот Фонд Вернись живым via Telegram)

Фонд Вернись живым смог доставить помощь в Мариуполь, где продолжаются активные бои.

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Команда фонда сообщила, что им удалось передать украинским военнослужащим тепловизоры, квадрокоптеры и павербанки.

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«Плачем от счастья всей командой и верим, что город и его люди устоят, победят и покажут оккупантам, каким бывает гнев украинцев. Нашей команде удалось передать защитникам Мариуполя тепловизоры, квадрокоптеры и павербанки. Мариуполь, ребята, защищающие город, с вами вся Украина! И это не просто слова. Вы — наши герои», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Военная помощь Вернись живым Война России против Украины

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