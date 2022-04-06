«Плачем от счастья». Фонд Вернись живым доставил помощь в блокадный Мариуполь 6 апреля, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие получили помощь (Фото:Скриншот Фонд Вернись живым via Telegram)

Фонд Вернись живым смог доставить помощь в Мариуполь, где продолжаются активные бои.

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Команда фонда сообщила, что им удалось передать украинским военнослужащим тепловизоры, квадрокоптеры и павербанки.

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«Плачем от счастья всей командой и верим, что город и его люди устоят, победят и покажут оккупантам, каким бывает гнев украинцев. Нашей команде удалось передать защитникам Мариуполя тепловизоры, квадрокоптеры и павербанки. Мариуполь, ребята, защищающие город, с вами вся Украина! И это не просто слова. Вы — наши герои», — говорится в сообщении.

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