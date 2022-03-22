Бывший тренер сборной Украины по футболу отказался от эвакуации из Сум 22 марта, 05:32 Цей матеріал також доступний українською Фоменко не захотел покидать Сумы (Фото:ФК Металлист)

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко сообщил, что после начала войны России против Украины бывший стренер сборной Михаил Фоменко отказался покидать родные Сумы.



Об этом сообщает Трибуна.

Демьяненко сообщил, что 73-летнему тренеру предоставляются продукты питания и вещи первой необходимости от Украинской ассоциации футбола

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«Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом. В родном крае чувствует себя лучше, поэтому, пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома», — заявил Демьяненко.

В Сумах также остается руководитель областной ассоциации Андрей Прохорович.

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«Мы на месте, мои дети тоже здесь. Остаемся в Сумах. Лично заезжал к Михаилу Ивановичу, пообщался, поддержал его. Предложил помощь в организации эвакуации, но отказался», — сообщил Прохорович.

21 марта руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об утечке аммиака на заводе Сумыхимпром.

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