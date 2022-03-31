Филатов еще раз призвал жителей Днепра не публиковать фотографии последствий обстрелов

31 марта, 02:19
Цей матеріал також доступний українською
Филатов просит не публиковать последствий обстрелов (Фото:Зеркало недели)

Филатов просит не публиковать последствий обстрелов (Фото:Зеркало недели)

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о жестких мерах против жителей города, которые в социальных сетях будут публиковать фотографии последствий обстрелов города российскими оккупантами.

Мэр Днепра подчеркнул, что последствия публикации фотографий он обсудил с сотрудниками СБУ.

«Только что поговорил с СБУ. Прямо завтра начнём ловить долбодятлов, у которых зудят руки публиковать фотографии обстрелов в соцсетях. Всех, безусловно, не отловим, но кто-то обязательно уедет далеко и надолго», — заявил Филатов.

Видео дня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4988948964520294&id=100002157183088
Читайте также:
Белорусские СМИ сообщили, откуда Россия запускает ракеты по Украине

30 марта в Днепропетровской области враг нанес удар с воздуха. Две ракеты попали в нефтебазу, еще одна ракета попала в один из заводов.

Нефтебаза была полна топлива, объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Борис Филатов Город Днепр Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X