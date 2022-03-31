Филатов еще раз призвал жителей Днепра не публиковать фотографии последствий обстрелов 31 марта, 02:19 Цей матеріал також доступний українською Филатов просит не публиковать последствий обстрелов (Фото:Зеркало недели)

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о жестких мерах против жителей города, которые в социальных сетях будут публиковать фотографии последствий обстрелов города российскими оккупантами.

Мэр Днепра подчеркнул, что последствия публикации фотографий он обсудил с сотрудниками СБУ.

«Только что поговорил с СБУ. Прямо завтра начнём ловить долбодятлов, у которых зудят руки публиковать фотографии обстрелов в соцсетях. Всех, безусловно, не отловим, но кто-то обязательно уедет далеко и надолго», — заявил Филатов.

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30 марта в Днепропетровской области враг нанес удар с воздуха. Две ракеты попали в нефтебазу, еще одна ракета попала в один из заводов.

Нефтебаза была полна топлива, объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза.

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