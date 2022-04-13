В сети появилось фейковое видео об обстреле Краматорска с логотипом BBC News. Британцы отреагировали 13 апреля, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Краматорска российскими оккупантами (Фото:Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА / Facebook)

В сети распространяется фейковое видео с логотипом BBC News, в котором говорится, что Украина якобы несет ответственность за ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В издании подчеркнули, что уже работают над тем, чтобы этот видеоролик удалили из сети.

«Нам известно о фейковом видео под брендом BBC News, из которого якобы следует, что Украина ответственна за ракетный удар на железнодорожный вокзал города Краматорск на прошлой неделе. BBC предпринимает шаги для того, чтобы это видео было удалено. Мы призываем не распространять его, а все новости проверять на официальной странице BBC News», — говорится в заявлении.

Видео дня

Вечером 8 апреля начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека, 109 — ранены.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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