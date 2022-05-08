Во время эвакуации с Азовстали оккупанты разлучили женщину с ее четырехлетней дочкой 8 мая, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники помогают с эвакуацией с Азовстали женщинам и детям (Фото:Полк Азов)

Российские оккупанты разлучили женщину с ее четырехлетней дочерью во время эвакуации с завода Азовсталь в Мариуполе.

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Полк Азов сообщил, что маму четырехлетней Алисы российские оккупанты не выпустили из так называемых фильтрационных лагерей.

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В эвакуационным автобусом в Запорожье приехала лишь маленькая девочка. Место нахождения мамы неизвестно.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав с собой раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстракции.

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