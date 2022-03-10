Спасти две жизни. Полицейские и медики выносят раненую беременную женщину из разбомбленного роддома в Мариуполе — фото недели

10 марта, 20:10
Цей матеріал також доступний українською
Последствия бомбового удара по больнице в Мариуполе, 9 марта 2022 года (Фото:Evgeniy Maloletka / Facebook)

Последствия бомбового удара по больнице в Мариуполе, 9 марта 2022 года (Фото:Evgeniy Maloletka / Facebook)

Фотокорреспондент Евгений Малолетка снял, как спасатели выносят беременную женщину из руин роддома в Мариуполе после атаки российских террористов, 9 марта 2022 года.

Во время налета вражеской авиации были уничтожены корпуса детской больницы и роддома в центре города.

Медики, полицейские и пожарные сразу после взрыва эвакуировали 17 раненых. Ночью стало известно, что под завалами нашли тела троих погибших, в том числе одного ребенка.

https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka/posts/7161480037255549&show_text=true&width=500

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел больницы зверством и актом террора и призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на территории медкомплекса скрывались националисты.

По данным местных властей, в течение двух недель войны в Мариуполе погибли 1300 мирных жителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил осаду Мариуполя с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

https://www.youtube.com/watch?v=Um4FI9NVEpA
Редактор: Николай Поддубный

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Терроризм Роддом Российско-украинская война

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ