Спасти две жизни. Полицейские и медики выносят раненую беременную женщину из разбомбленного роддома в Мариуполе — фото недели 10 марта, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия бомбового удара по больнице в Мариуполе, 9 марта 2022 года (Фото:Evgeniy Maloletka / Facebook)

Фотокорреспондент Евгений Малолетка снял, как спасатели выносят беременную женщину из руин роддома в Мариуполе после атаки российских террористов, 9 марта 2022 года.

Во время налета вражеской авиации были уничтожены корпуса детской больницы и роддома в центре города.

Медики, полицейские и пожарные сразу после взрыва эвакуировали 17 раненых. Ночью стало известно, что под завалами нашли тела троих погибших, в том числе одного ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел больницы зверством и актом террора и призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на территории медкомплекса скрывались националисты.

По данным местных властей, в течение двух недель войны в Мариуполе погибли 1300 мирных жителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил осаду Мариуполя с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны.

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