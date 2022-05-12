Эвакуация из Северодонецка приостановлена из-за постоянных обстрелов — глава ВГА

12 мая, 16:53
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Город Северодонецк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Город Северодонецк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Из Северодонецка Луганской области временно остановлена эвакуация мирных жителей, поскольку продолжаются обстрелы дороги.

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Об этом заявил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии hromadske.

Он подчеркнул, что как только ситуация стабилизируется, эвакуацию возобновят.

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«Эвакуация приостановлена, потому что невозможно ехать по дороге, которую постоянно обстреливают. Как только ситуация стабилизируется, эвакуацию возобновят», — сказал Стрюк.

Он надеется, что на стабилизацию нужно день-два. В городе остаются около 15 тысяч жителей.

Стрюк в эфире телемарафона рассказал, что в настоящее время власти получили примерно 20 заявок на эвакуацию из города. По его словам, из-за обстрелов дороги также остановили поставки гуманитарной помощи.

https://www.youtube.com/watch?v=8FokcNOewik
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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