Эвакуация из Северодонецка приостановлена из-за постоянных обстрелов — глава ВГА
Город Северодонецк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Из Северодонецка Луганской области временно остановлена эвакуация мирных жителей, поскольку продолжаются обстрелы дороги.
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Об этом заявил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии hromadske.
Он подчеркнул, что как только ситуация стабилизируется, эвакуацию возобновят.
«Эвакуация приостановлена, потому что невозможно ехать по дороге, которую постоянно обстреливают. Как только ситуация стабилизируется, эвакуацию возобновят», — сказал Стрюк.
Он надеется, что на стабилизацию нужно день-два. В городе остаются около 15 тысяч жителей.
Стрюк в эфире телемарафона рассказал, что в настоящее время власти получили примерно 20 заявок на эвакуацию из города. По его словам, из-за обстрелов дороги также остановили поставки гуманитарной помощи.
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