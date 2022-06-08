Эвакуация из Северодонецка пока невозможна — Гайдай 8 июня, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В среду, 8 июня, из Луганской области эвакуированы 40 человек. Так, 34 человека эвакуировали из Лисичанска и шесть из Врубовки.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он уточнил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна.

«Сегодня снова состоялась „тихая“ эвакуация. Желающих выезжать больше с каждым днем, как и увеличивается количество обстрелов свободных населенных пунктов области. Гуманитарные грузы завезено», — заявил Гайдай.

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Он добавил, что родственники жителей Северодонецка просят об эвакуации горожан, однако из областного центра она пока невозможна. Бои продолжаются внутри города.

«К сожалению, когда выезд был еще желающих эвакуироваться было не так много. В общине сейчас остается до 15 тысяч жителей», — сказал глава Луганской ОВА.

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