Официально. Эвакуация из Мариуполя продолжится завтра
Эвакуация людей из Азовстали, 1 мая (Фото:David Arakhamia/Azov Regiment/Handout via REUTERS)
Эвакуация мирного населения из Мариуполя продолжится завтра, 3 апреля. Все стороны уже согласовали вывоз людей.
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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Эвакуация начнется в 07:00. Точка сбора — Луначарское кольцо.
«Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения», — пишет горсовет.
2 мая после частичной эвакуации гражданских с территории завода Азовсталь в городе Мариуполь оккупанты возобновили обстрелы завода.
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