Официально. Эвакуация из Мариуполя продолжится завтра

2 мая, 23:08
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Эвакуация людей из Азовстали, 1 мая (Фото:David Arakhamia/Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Эвакуация людей из Азовстали, 1 мая (Фото:David Arakhamia/Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Эвакуация мирного населения из Мариуполя продолжится завтра, 3 апреля. Все стороны уже согласовали вывоз людей.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Эвакуация начнется в 07:00. Точка сбора — Луначарское кольцо.

https://www.youtube.com/watch?v=GnLTPjAv9tc

«Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения», — пишет горсовет.

Видео дня

2 мая после частичной эвакуации гражданских с территории завода Азовсталь в городе Мариуполь оккупанты возобновили обстрелы завода.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Война России против Украины

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