Официально. Эвакуация из Мариуполя продолжится завтра 2 мая, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей из Азовстали, 1 мая (Фото:David Arakhamia/Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Эвакуация мирного населения из Мариуполя продолжится завтра, 3 апреля. Все стороны уже согласовали вывоз людей.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Эвакуация начнется в 07:00. Точка сбора — Луначарское кольцо.

«Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения», — пишет горсовет.

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2 мая после частичной эвакуации гражданских с территории завода Азовсталь в городе Мариуполь оккупанты возобновили обстрелы завода.

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