Власти Луганской области предупредили, что следующая неделя может быть последней для эвакуации 18 апреля, 05:08 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Лисичанске (Фото:ГСЧС)

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай призвал мирных жителей ускорить эвакуацию из области, так как «следующая неделя может стать последней».



Война России против Украины — главные события 17 апреля

«Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота. Единственное, что следует знать: ВСУ готовы встретить россиян. Причем так, что гости быстро захотят побежать домой. Украинская гостеприимность не имеет предела», — заявил Гайдай.



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Глава области также напомнил тем, кто не хочет уезжать, ситуацию в Мариуполе и Северодонецке.

«Видели новое Северодонецкое кладбище? Оно увеличивается каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа? Каждый из нас может повлиять на это», — сообщил Гайдай.

Утром, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждает, что РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако им не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

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