Три четверти жителей Донецкой области покинули свои дома 22 апреля, 04:43 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация жителей Донбасса (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что с подконтрольной территории области выехали три четверти населения.

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Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.

«До 24 февраля 2022 года на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области постоянно проживали 1 миллион 670 тысяч человек. Сейчас осталось около 430 тысяч. Если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя, — там из 200 тысяч осталось чуть больше 40 тысяч», — заявил Кириленко.

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Он напомнил, что власти активно призывают к эвакуации всех мирных жителей.

Ранее советник заместителя главы Офиса президента Елена Симоненко заявила, что за последние сутки российские оккупанты захватили в Донецкой области 42 населенных пунктов.

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Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки, 21 апреля, на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.



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