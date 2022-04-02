Транспорт с эвакуированными людьми из Бердянска и Мелитополя добрался до Запорожья 2 апреля, 02:16 Цей матеріал також доступний українською Транспорт с людьми из Бердянска и Мелитополя (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Вечером в пятницу, 1 апреля, колонна транспорта с эвакуированными мирными жителями из Бердянска и Мелитополя прибыла в Запорожье.

«Автобусы и частный транспорт из Бердянска и Мелитополя добрались в Запорожье», — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 1 апреля.

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По ее словам, за день были эвакуированы 6266 человек. Из Бердянска и Мелитополя на своем транспорте в Запорожье доехал 1431 человек, из них 771 — из Мариуполя и 670 — жители городов Запорожской области.



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