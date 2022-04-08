Пассажиры не пострадали. Эвакуационные поезда с Донбасса возобновили движение после авиаудара 8 апреля, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационные поезда с Донбасса приостанавливали движение из-за обстрела оккупантов (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко заявил о возобновлении движения эвакуационных поездов с жителями Донбасса, которые остановились из-за обстрела оккупантами железной дороги.

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Глава области отметил, что пассажиры не пострадали в результате обстрела. Кириленко напомнил, что эвакуационные поезда ходят ежедневно.

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«В условиях, когда россияне концентрируют свои усилия в Донецкой и Луганской области, гражданскому населению лучше выехать за пределы областей. Ведь оккупанты рассматривают гражданских как мишень, пренебрегая не только правилами ведения войны, но и элементарными нормами человеческой морали», — заявил Кириленко.

7 апреля российская авиация нанесла удар по участка железной дороги в районе Барвенково Харьковского области, заблокировав эвакуационные поезда в Донецкой области.

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