Пассажиры не пострадали. Эвакуационные поезда с Донбасса возобновили движение после авиаудара
Эвакуационные поезда с Донбасса приостанавливали движение из-за обстрела оккупантов (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Руководитель Донецкой области Павел Кириленко заявил о возобновлении движения эвакуационных поездов с жителями Донбасса, которые остановились из-за обстрела оккупантами железной дороги.
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Глава области отметил, что пассажиры не пострадали в результате обстрела. Кириленко напомнил, что эвакуационные поезда ходят ежедневно.
«В условиях, когда россияне концентрируют свои усилия в Донецкой и Луганской области, гражданскому населению лучше выехать за пределы областей. Ведь оккупанты рассматривают гражданских как мишень, пренебрегая не только правилами ведения войны, но и элементарными нормами человеческой морали», — заявил Кириленко.
7 апреля российская авиация нанесла удар по участка железной дороги в районе Барвенково Харьковского области, заблокировав эвакуационные поезда в Донецкой области.
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