За три месяца Эстония передала Украине треть военного бюджета

24 мая, 01:47
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Флаги Украины и Эстонии в Таллине (Фото:Adam Rang/Twitter)

Флаги Украины и Эстонии в Таллине (Фото:Adam Rang/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета.

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«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета — больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем», — заявил Подоляк.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1528808310257876993
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16 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы он понял, что находится в изоляции.

https://www.youtube.com/watch?v=X2kRb4en7VQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Эстония Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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