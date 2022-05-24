За три месяца Эстония передала Украине треть военного бюджета 24 мая, 01:47 Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины и Эстонии в Таллине (Фото:Adam Rang/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета.

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«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета — больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем», — заявил Подоляк.

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16 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы он понял, что находится в изоляции.

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