Изнасилования и пытки. Еще двое оккупантов получили подозрения — Офис генпрокурора 27 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Еще двум российским оккупантам, издевавшимся над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области, сообщили о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группа военнослужащих рф в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением.

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Подозреваемые поселились в доме, в котором проживала семья: несовершеннолетняя девушка-подросток, ее брат и бабушка. Командир подразделения ВС РФ неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девочку, применяя к ней психологическое и физическое насилие: бил по голове оружием, душил, угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим оккупантам.

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