Союзники Украины уже готовят новые санкции против РФ — Ермак
Андрей Ермак (Фото:Офис президента)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что союзники и партнеры Украины уже готовят пакет новых санкций против России.
Война России против Украины — последние новости
«Сейчас наши союзники и партнеры работают над введением нового санкционного пакета против РФ. В дополнение к секторальным ограничениям, под прицелом окажутся цепочки критического импорта. Это подразумевает экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, сотрудничающих с российским ВПК», — заявил Ермак.
Он отметил, что необходимо вводить полное эмбарго на экспорт российской нефти и новые санкции против крупнейших российских банков.
«Мы намерены выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России», — заявил глава ОП.
Ранее пресс-служба Главного управления разведки МО Украины сообщила, что в России государственные контракты в рамках оборонного заказа находятся на грани срыва из-за санкционного давления.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.