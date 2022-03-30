Союзники Украины уже готовят новые санкции против РФ — Ермак

30 марта, 02:18
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Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что союзники и партнеры Украины уже готовят пакет новых санкций против России.

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«Сейчас наши союзники и партнеры работают над введением нового санкционного пакета против РФ. В дополнение к секторальным ограничениям, под прицелом окажутся цепочки критического импорта. Это подразумевает экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, сотрудничающих с российским ВПК», — заявил Ермак.

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Он отметил, что необходимо вводить полное эмбарго на экспорт российской нефти и новые санкции против крупнейших российских банков.

«Мы намерены выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России», — заявил глава ОП.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки МО Украины сообщила, что в России государственные контракты в рамках оборонного заказа находятся на грани срыва из-за санкционного давления.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Санкции против России Андрей Ермак Война России против Украины

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