Легитимный и международный. Ермак предложил создать международный механизм компенсации ущерба РФ

20 мая, 02:38
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Разрушения после атаки оккупантов по Харькову (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Разрушения после атаки оккупантов по Харькову (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине нужен легитимный международный механизм для обеспечения компенсации ущерба, который был нанесен российскими оккупантами.

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«Нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие, работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен», — заявил Ермак.

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Глава ОП также предложил ускорить процесс бесперебойного доступа украинских товаров на мировые рынки и разработку так называемого плана Маршалла для Украины

«Компенсациями могут быть как упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество. Однако зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов — неприкосновенностью частной собственности», — заявил Ермак.

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12 мая Киевская школа экономики (KSE Institute) опубликовала обновленный отчет о масштабах ущерба украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

В рамках проекта Россия заплатит сообщается, что общие потери составляют более $94 млрд, или почти 2,8 трлн грн.

https://www.youtube.com/watch?v=kDGAN9IzlGE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Компенсации Война в Украине Репарации Компенсация Андрей Ермак Война России против Украины

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