Легитимный и международный. Ермак предложил создать международный механизм компенсации ущерба РФ 20 мая, 02:38 Цей матеріал також доступний українською Разрушения после атаки оккупантов по Харькову (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине нужен легитимный международный механизм для обеспечения компенсации ущерба, который был нанесен российскими оккупантами.

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«Нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие, работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен», — заявил Ермак.



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«Компенсациями могут быть как упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество. Однако зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов — неприкосновенностью частной собственности», — заявил Ермак.

12 мая Киевская школа экономики (KSE Institute) опубликовала обновленный отчет о масштабах ущерба украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

В рамках проекта Россия заплатит сообщается, что общие потери составляют более $94 млрд, или почти 2,8 трлн грн.



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