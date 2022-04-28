Эрдоган о войне РФ против Украины: Мы надеемся, что мир близок 28 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что война России против Украины скоро завершится, и будет установлен мир. По его мнению, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны позитивно повлиять на решение конфликта.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает haberglobal.

«Мы надеемся, что мир близок. После своих встреч в Украине и России господин (генсек ООН, — ред.) Гутерриш позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли позитивно», — отметил Эрдоган.

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28 апреля Эрдоган провел очередной телефонный разговор с российскими диктатором Владимиром Путиным и снова заявил о готовности взять инициативу по урегулированию военного конфликта между Украиной и РФ.

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