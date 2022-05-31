Грозит 15 лет. Экс-полицейский вступил в ряды «ЛНР» и пытал мирных жителей в Харьковской области 31 мая, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемый (Фото:Офис генпрокурора)

Экс-полицейского, который ранее работал в Луганске и вступил в состав незаконного вооруженного формирования непризнанной «ЛНР», подозревают в пытках гражданских в Харьковской области.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По информации следствия, подозреваемый находился в течение марта-апреля 2022 года в селе Цуповка Харьковского района, пока эта территория была оккупирована российскими войсками. Бывший полицейский в местной школе проводил допросы и истязал четырех мирных жителей.

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Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту добровольного участия в вооруженных формированиях государства-агрессора (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины). За это подозреваемому грозит лишение свободы от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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