Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган Дергачи Харьковской области: двое погибших и четверо раненных 13 мая, 00:04 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Дергачах (Фото:Вячеслав Задоренко)

Городской голова Дергачей Харьковской области Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате обстрелов оккупантами погибли два мирных жителя, четыре человека были ранены.



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«В результате бомбежек погибли два человека, еще четыре ранены, двое из которых — медики. Все эти люди — гражданские лица», — сообщил Задоренко.

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Также в результате обстрелов сильно повреждены здание гуманитарного штаба, помещение ЗАГСа, разрушен пищеблок Дергачевской больницы и часть поликлиники вместе с рентген-кабинетом.

«Ни один из обстрелянных объектов, не говоря уже о частных домах, которые разрушаются ежедневно, не имел никакого отношения к военной инфраструктуре», — заявил Задоренко.

За сутки с 11 по 12 мая российские военные не обстреливали Харькова, но от вражеских ударов пострадали близлежащие населенные пункты. В частности, российские военные обстреляли поселок Малая Даниловка.



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