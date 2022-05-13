Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган Дергачи Харьковской области: двое погибших и четверо раненных

13 мая, 00:04
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Последствия обстрелов в Дергачах (Фото:Вячеслав Задоренко)

Последствия обстрелов в Дергачах (Фото:Вячеслав Задоренко)

Городской голова Дергачей Харьковской области Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате обстрелов оккупантами погибли два мирных жителя, четыре человека были ранены.

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«В результате бомбежек погибли два человека, еще четыре ранены, двое из которых — медики. Все эти люди — гражданские лица», — сообщил Задоренко.

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Также в результате обстрелов сильно повреждены здание гуманитарного штаба, помещение ЗАГСа, разрушен пищеблок Дергачевской больницы и часть поликлиники вместе с рентген-кабинетом.

«Ни один из обстрелянных объектов, не говоря уже о частных домах, которые разрушаются ежедневно, не имел никакого отношения к военной инфраструктуре», — заявил Задоренко.

https://www.facebook.com/Zadorenko/posts/666997124405210
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За сутки с 11 по 12 мая российские военные не обстреливали Харькова, но от вражеских ударов пострадали близлежащие населенные пункты. В частности, российские военные обстреляли поселок Малая Даниловка.

https://www.youtube.com/watch?v=EPhGKTqz1P4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Война в Украине РСЗО Ураган Дергачи Война России против Украины

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