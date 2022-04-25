«Акт ядерного терроризма». Над Хмельницкой АЭС сегодня зафиксировали две крылатые ракеты РФ

25 апреля, 12:16
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Хмельницкая АЭС (Фото:Uatom)

Хмельницкая АЭС (Фото:Uatom)

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25 апреля в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные войсками РФ.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Вероятно, они летели в сторону городов Ровно или Здолбунов.

«Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Энергоатоме также подчеркнули, что это очередной акт ядерного терроризма РФ, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше.

«Российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно скорее. Ведь в опасности — под угрозой очередной ядерной катастрофы — весь мир!» — добавили в пресс-службе Энергоатома.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Крылатая ракета ХАЭС Война России против Украины

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