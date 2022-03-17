Над Слобожанщиной сбили два российских самолета 17 марта, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский самолет, иллюстративное фото (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Над Слобожанщиной средства противовоздушной обороны (ПВО) Воздушных Сил уничтожили два российских самолета.



Обновление. Ранее сообщалось, что самолеты были сбиты над Днепропетровской областью. Командование Воздушных сил уточнило НВ, что это произошло над Слобожанщиной.

Об этом сообщило Воздушное командование Восток.

Самолеты были сбиты в ночь на четверг, 17 марта. Выжили ли летчики, не сообщается. Также не указаны модели самолетов.

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Как сообщал Генштаб, украинские защитники за сутки 16 марта сбили десять российских самолетов и вертолетов.

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