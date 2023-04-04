Бахмут и Марьинка в эпицентре боев, защитники Украины отбили более 45 атак — Генштаб
Защитник Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку по состоянию на 18:00 вторника, 4 апреля, на 405-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиаударов, использовали 17 БПЛА Shahed-136, из них 14 уничтожили защитники Украины. Также россияне семь раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые мирные жители;
- угроза ракетных и авиаударов по всей Украине остается высокой;
- основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отразили более 45 вражеских атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев;
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет;
- на Лиманском направлении войска страны-агрессора безуспешно наступали в районе к югу от Кременной;
- на Бахмутском направлении не прекращаются вражеские штурмы Бахмута, защитники Украины за сутки отбили около 20 атак. Россияне безуспешно наступали в районе Богдановки Донецкой области;
- на Авдеевском и Марьинском направлении враг провалил наступление в районах Новокалиново, Первомайского и Марьинки;
- на Шахтерском направлении за сутки оккупанты не наступали, активно корректировали огонь с помощью беспилотников;
- на Запорожском и Херсонском направлениях россияне усиливают оборону;
- оккупанты продолжают грабить мирных жителей: в Старобельске Луганской области фейковые «власти» используют коммунальные службы, чтобы заселять российских оккупантов в квартиры и дома украинцев, которые были вынуждены уехать. Страна-террорист прикрывается «проверкой показателей счетчиков». Также участились случаи, когда мирных жителей вывозят в неизвестном направлении после избирательных проверок телефонов;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, ракетные войска и артиллерия ударили по двум пунктам управления и станции радиоэлектронной борьбы врага.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около около 175 690 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.