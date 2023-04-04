Бахмут и Марьинка в эпицентре боев, защитники Украины отбили более 45 атак — Генштаб 4 апреля, 19:31 Защитник Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку по состоянию на 18:00 вторника, 4 апреля, на 405-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:



за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиаударов, использовали 17 БПЛА Shahed-136, из них 14 уничтожили защитники Украины. Также россияне семь раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые мирные жители;

угроза ракетных и авиаударов по всей Украине остается высокой;

основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отразили более 45 вражеских атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет;

на Лиманском направлении войска страны-агрессора безуспешно наступали в районе к югу от Кременной;

на Бахмутском направлении не прекращаются вражеские штурмы Бахмута, защитники Украины за сутки отбили около 20 атак. Россияне безуспешно наступали в районе Богдановки Донецкой области;

на Авдеевском и Марьинском направлении враг провалил наступление в районах Новокалиново, Первомайского и Марьинки;

на Шахтерском направлении за сутки оккупанты не наступали, активно корректировали огонь с помощью беспилотников;

на Запорожском и Херсонском направлениях россияне усиливают оборону;

оккупанты продолжают грабить мирных жителей: в Старобельске Луганской области фейковые « власти» используют коммунальные службы, чтобы заселять российских оккупантов в квартиры и дома украинцев, которые были вынуждены уехать. Страна-террорист прикрывается « проверкой показателей счетчиков». Также участились случаи, когда мирных жителей вывозят в неизвестном направлении после избирательных проверок телефонов;

власти» используют коммунальные службы, чтобы заселять российских оккупантов в квартиры и дома украинцев, которые были вынуждены уехать. Страна-террорист прикрывается проверкой показателей счетчиков». Также участились случаи, когда мирных жителей вывозят в неизвестном направлении после избирательных проверок телефонов; авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, ракетные войска и артиллерия ударили по двум пунктам управления и станции радиоэлектронной борьбы врага.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около около 175 690 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.