Убийство гражданского в Сумской области. Для российского оккупанта Шишимарина просят пожизненное лишение свободы 19 мая, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Сторона обвинения попросила для российского оккупанта Вадима Шишимарина, которого подозревают в убийстве гражданского в Сумской области, пожизненное лишение свободы.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Укринформ.

Кроме того, прокурор попросил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ранее для этого российского военного.

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Также прокуратура просит суд взыскать с обвиняемого процессуальные расходы, а именно стоимость проведенных в уголовном производстве судебных экспертиз на сумму 24 917 гривен.

Со своей стороны защитник Шишимарина попросил отложить судебное разбирательство, потому что, по его словам, он не готов в четверг выступать. По словам адвоката, он будет готов в пятницу к судебному заседанию. Обвиняемый поддержал защитника.

После 30-минутного перерыва суд должен был изучить доказательства, но перенес заседание на 11:00 20 мая.

19 мая во время заседания суда Шишимарин заявил, что застрелить мирного жителя в Сумской области ему приказал прапорщик и еще один человек, который находился вместе с ними в автомобиле.

Во время судебного заседания 18 мая Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

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