Убийство гражданского в Сумской области. Для российского оккупанта Шишимарина просят пожизненное лишение свободы
Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Сторона обвинения попросила для российского оккупанта Вадима Шишимарина, которого подозревают в убийстве гражданского в Сумской области, пожизненное лишение свободы.
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Об этом сообщает Укринформ.
Кроме того, прокурор попросил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ранее для этого российского военного.
Также прокуратура просит суд взыскать с обвиняемого процессуальные расходы, а именно стоимость проведенных в уголовном производстве судебных экспертиз на сумму 24 917 гривен.
Со своей стороны защитник Шишимарина попросил отложить судебное разбирательство, потому что, по его словам, он не готов в четверг выступать. По словам адвоката, он будет готов в пятницу к судебному заседанию. Обвиняемый поддержал защитника.
После 30-минутного перерыва суд должен был изучить доказательства, но перенес заседание на 11:00 20 мая.
19 мая во время заседания суда Шишимарин заявил, что застрелить мирного жителя в Сумской области ему приказал прапорщик и еще один человек, который находился вместе с ними в автомобиле.
Во время судебного заседания 18 мая Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.
Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.
По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.
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